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26/01/2022

一年半無返大馬見家人 林明禎靠視像火鍋解鄉愁

#林明禎
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　　【晴報專訊】馬來西亞女神林明禎去年與黃子華、鄧麗欣等合作賀歲電影《飯戲攻心》，明禎早前受訪時，坦言去年因大馬新冠疫情嚴重而無法返家，無奈獨自留在台灣過年，令思鄉的她爆喊，「真係無諗過見面都咁難。」

 

 

　　林明禎在戲中飾演從台灣來港發展的網紅阿喵，因黃子華忘不了前度鄧麗欣（Stephy），故聘請明禎做「哎呀女友」。首度與「子華神」合作，明禎大讚︰「子華好好人，教我廣東話正確發音。Stephy就好似仙女，佢同我講嘢好溫柔。」明禎指拍攝時最困難的是記廣東話對白，自嘲發音有點似爆粗，「我覺得講『梅菜扣肉』最難，好彩煞科後廣東話能力有改善。」

 

戲中，明禎飾演子華神的假女友，未知可有親熱鏡頭。

 

暫定留港至三月

 

　　談及離開大馬來西亞到香港、台灣工作至今已一年多，明禎坦言一直只靠視像跟家人見面。她透露去年農曆新年時，因大馬疫情爆發未能回鄉，她無奈在台灣獨自過年︰「當時我喺屋企門口貼揮春增加氣氛，但因為太掛住屋企而喊，我打電話畀屋企人訴苦，然後預備咗一人鍋，同家人視像隔空一齊食火鍋。」在疫情下，她更珍惜與家人相處的時光，「真係無諗過見面都咁難，有啲嘢唔係用錢可以解決，擁有嘅嘢要好好珍惜。」

 

　　另外，明禎前晚出席《飯戲攻心》宣傳活動，一見Stephy即叫對方「Stephy姐」，Stephy笑言：「其他人咁叫就唔好，但明禎咁叫我，我覺得好sweet、好有愛。」明禎透露將留港至三月，希望離港前電影能順利上映。

 

轉載自: 晴報

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