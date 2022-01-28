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28/01/2022

首辦個人音樂會 Edan呂爵安獲Jer柳應廷撐場合唱

#Mirror #呂爵安 #柳應廷
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　　【晴報專訊】呂爵安（Edan）去年以新人姿態，於各大樂壇頒獎禮橫掃新人及歌曲獎，其中音樂串流平台JOOX亦頒發「年度新人」予Edan，其出道作品《E先生連環不幸事件》更是「年度TOP聽推介本地歌曲」第一位，成續理想。Edan前晚舉行首個個人綫上音樂會，MIRROR隊友柳應廷（Jer）任嘉賓與Edan合唱，兩子不時互送高帽，時而揶揄對方，盡顯默契。

 

Edan（左）暗示將推出新歌。

 

　　呂爵安前晚舉行首個個人音樂會「《JOOX TOP聽推介年度新人- Edan呂爵安》線上音樂會」，唱出《E先生連環不幸事件》及《小諧星》等，MIRROR隊友柳應廷則擔任嘉賓，兩子合唱《一表人才》及MIRROR團歌《12》。Edan與Jer老友鬼鬼，Edan笑言︰「今晚（前晚）呢個係吹水騷，唱歌環節已經完咗！觀眾鍾意聽我哋吹水多過唱歌。」Jer附和指，兩人可以考慮舉行talk show。

 

　　音樂會期間，Edan選唱台灣愛情電影《月老》主題曲《如果可以》，Jer問Edan是否想把自己打造成「情歌王子」？Edan即認叻謂︰「唔使打造，我已經係！」歷時約45分鐘的音樂會，吸引近五萬人收看，相當厲害。

 

　　Edan和Jer在音樂會結束後接受訪問，Edan坦言有點緊張，下次會努力做得更好；不過他直言很喜歡兩人版本的《12》，認為以一人一句疊唱形式的表演很有趣，惟Jer笑說︰「呢首歌本來12個人唱，依家要對住Edan唱咁sweet嘅歌詞，例如『I need you（我需要你）』…我覺得有啲嘔心！」

 

冀年中舉行MIRROR演唱會

 

Edan去年單飛出道，成績理想。

 

　　MIRROR在去年取得好成績，單飛出道的Edan同樣表現亮眼，談到新一年的目標，Edan表示︰「好多謝每一位粉絲，無論係MIRROR粉絲定係個人粉絲，佢哋都係因為好愛我哋，先會成日聽我哋嘅歌，所以真係好幸運，2022年要對得住大家，做更多好嘅作品…而今年希望會出兩至三首歌，年中可以舉行MIRROR演唱會。」

 

轉載自: 晴報

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