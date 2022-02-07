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07/02/2022

囝囝唔理胡定欣？ 陳山聰︰佢兩個好老友

#陳山聰 #胡定欣 #伍允龍
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　　【晴報專訊】陳山聰、姚子羚、伍允龍、王子涵等昨日宣傳劇集《鐵拳英雄》，早前胡定欣、李施嬅等到山聰家中拜年，但山聰囝囝對定欣的態度似乎十分冷淡，山聰更笑指可能因為定欣有體臭。他昨日澄清定欣與兒子十分老友，並笑指會封多兩封大利是給她。

 

子羚和山聰盼劇集收視再創高峰。

 

　　《鐵拳英雄》收視相當不俗，最高達25點，陳山聰昨日許下承諾︰「如果有35點收視，我就着泳褲！」他更即場游說姚子羚穿三點式泳衣︰「真係好耐無35點，唔係唔除呀？犧牲下都要啦。」子羚點頭答應，但笑謂︰「好啦，最多加件褸。」

 

伍允龍心急識伴侶

 

　　日前，胡定欣與李施嬅先後到山聰家拜年，但山聰兒子陳霆軒（Jaco）對她們的態度不一，冷待定欣，山聰解釋︰「因為定欣成日整鬼Jaco，但其實佢兩個好老友，我無擺出嚟啫，warm up（熱身）咗之後，佢都肯被定欣抱。」提到山聰在社交網笑指懷疑定欣有體臭，他透露已被定欣指摘︰「佢打嚟鬧我『玩嘢呀』，我要封多兩封大利是畀佢。」

 

定欣探望山聰囝囝Jaco，卻遭對方嫌棄。（IG截圖）

 

　　至於子羚則透露新春期間去了拜神︰「今年犯太歲，所以求個安心。（有無求姻緣？）除咗希望劇集收視好，我都有求姻緣，希望早日遇到如意郎君。（唔係已經有？）如意郎君唔嫌多。」

 

　　另外，同場的伍允龍自認新一年心急找另一半，他說︰「始終年紀都唔細，希望今年可以搵到個好伴侶，都唔會玩玩下，希望同朋友食飯認識下啦，始終感情事可遇不可求。」

 

伍允龍直言，自己鍾情動作戲多於文戲。

 

轉載自: 晴報

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