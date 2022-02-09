孖劉沛蘅譚旻萱談虎年大計 ANSONBEAN 處男派錢做乖仔

【晴報專訊】ANSONBEAN（陳毅燊）去年密密出騷吸金，他早前與ViuTV遊戲節目《膠戰》系列主持劉沛蘅（Hillary）及「E女郎」譚旻萱（Mandy）齊齊暢談新春願望。21歲的ANSONBEAN透露農曆新年首度畀家用，「虎年派畀父母嘅處男大利是，就係對佢哋最大嘅驚喜。」

虎年開始，全港受新冠肺炎疫情重擊，ANSONBEAN有份客串的賀歲片《飯戲攻心》亦暫未有公映之期；不過他去年自家製作的MV《INDUSTRY BABY ft. Squid Game》，在YouTube勁吸逾1,200萬點擊，足證這位「小鮮肉」的吸引力。

ANSONBEAN參考韓劇《魷魚遊戲》的概念MV突破1,200萬點擊，為他打下強心針。(影片截圖)

Hillary望確立演員身份

ANSONBEAN早前受訪時表示，會準備更多自家創作送給「豆粉（ANSONBEAN粉絲）」，他說︰「去年自己仲係新人，經驗唔夠又無信心，嚟緊會大膽啲，創作其他大project送畀樂迷。」希望有桃花？他笑謂︰「我好渣，無愛情，呢啲嘢唔諗太多，隨緣吧。」一向愛錫家人的ANSONBEAN，又一臉興奮道︰「我咁大個仔第一次畀父母家用，可以講係處男大利是，都算係虎年畀佢哋一個好大嘅驚喜。」

Hillary早前忽然被洪卓立誤po攬狗相，揭露二人關係匪淺。（IG截圖）

而近年憑《膠戰》系列成功入屋的Hillary，有份演出的無綫劇集《家族榮耀》昨晚開始播映，氣勢由牛年旺到虎年。Hillary坦言今年目標是做一個好演員︰「我入行十幾年，都係近期嘅主持形象比較深，其實我不嬲有上堂學戲，嚟緊都會繼續拍劇，希望可以畀大家認識到我係一個演員。」

Mandy笑言最愛蘿蔔糕加甜醬的「肥妹仔」食法。

至於入行僅一年多的Mandy，去年為呂爵安（Edan）的歌曲《E先生連環不幸事件》任MV女主角，知名度及工作量大增，極速成為IG女神。她對此非常感恩，「上年有好多貴人，除咗Edan，好多幕後人員都畀意見我，自己亦最希望跳出舒適圈，試唔同嘢。」