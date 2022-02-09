避談與無綫女高層吵大鑊傳聞 王祖藍帶隊北上掘金︰我當然是先頭部隊

【晴報專訊】無綫首席創意官王祖藍近日被傳與高層樂易玲、曾勵珍鬧翻，祖藍因而決心另覓出路，率領王浩信、高海寧等北上交流，尋找發展機會。昨午祖藍特地回應，雖然拒提與女高層的不和傳聞，但承認在內地充當幾位TVB小生花旦的軍師。自言較熟悉內地娛樂圈的他說︰「今次同幾個TVB藝人來內地一齊親身體驗，我就站崗於幕後做策劃。」

有傳曾勵珍（左）及樂易玲力阻舊將杜之克拍板開拍的《星空下的仁醫》奪台慶「最佳劇集」。（資料圖片）

（左起）祖藍率領王浩信、張振朗及高海寧去上海尋找機會，更帶隊大歎地道美食。（IG圖片）

祖藍與鄒市明夫婦曾合作真人騷《做家務的男人》，日前乘機聚舊。（微博圖片）

去年王祖藍獲無綫總經理曾志偉邀請，空降成為首席創意官，協助志偉大搞綜藝及娛樂節目。祖藍製作《好聲好戲》、《識貨》等充滿內地風格的綜藝真人騷，雖然成功炒熱話題，但收視一般。日前突然傳出祖藍意興闌珊的消息，有報道指他上月助太太李亞男的好友鍾嘉欣力爭視后，但無綫高層曾勵珍及樂易玲卻另有意見，祖藍因此跟她們鬧翻，鍾嘉欣亦失落大獎。有傳祖藍大感心淡，特別在農曆新年前夕帶領王浩信、高海寧、張振朗及吳沚默等人北上交流；祖藍以其人脈為眾人開拓內地市場，似乎打算為事業另闢新天地。

鍾嘉欣在《星空下的仁醫》演出觸動人心，卻在視后之爭不敵林夏薇。（資料圖片）

為小生花旦穿針引綫

日前，祖藍與一眾藝人已在上海完成隔離檢疫正式出關，自封上海女婿的他除了帶隊歎上海特色菜、在微博開直播外，年初六更到知名內地拳手鄒市明的家中聚會，玩得勁開懷。昨午祖藍正式透過無綫回應種種傳聞︰「小弟近日忙於統籌TVB的幾個項目，由於是和內地幾個平台深度合作，所以各種類型都有，音樂的，演技的，直播等等。」祖藍透露到內地後再多了其他綜藝和宣傳類工作︰「由籌劃到創作，這段日子非筆墨所能形容，時間好快又到達製作階段，所以，今次有機會同幾個TVB藝人來內地一齊親身體驗，我今次就站崗於幕後做策劃。」

王浩信排練花心機





祖藍醒目地表示多謝無綫給予機會︰「讓我在管理層面上不斷突破，體驗得更多。我之前一直與內地各平台合作，而且十分愉快，在2022香港回歸祖國25年的重要日子，內地與TVB合作的平台會愈來愈多，較熟悉內地的我當然是先頭部隊。」另一方面，有份北上的王浩信前日在IG發布大頭自拍照說︰「終於完成今日嘅排練！久違了的火花！」雖然他未透露為哪個節目做準備，但相信這位兩屆無綫視帝將跟隨祖藍在內地大展拳腳。