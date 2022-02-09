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09/02/2022

想改掉哪些壞習慣？ 李佳芯︰不自覺掹底褲邊

#李佳芯 #C君 #周家怡 #周嘉洛 #壞習慣
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　　【晴報專訊】新一年，不少人都會為自己訂立目標，有的可能是減肥，有的可能是想改掉壞習慣。未知以下各位藝人又想改掉甚麼壞習慣呢？

 

想不到女神Ali竟有這個小動作。（資料圖片）

 

　　李佳芯（Ali）是不少男士的女神，然而問及壞習慣時，Ali未開始說已頻呼尷尬︰「我一向都鍾意着鬆身衫褲，如果衫褲嘅橡筋箍實我，就會覺得周身唔舒服，有時仲會不自覺即刻用手掹；後尾啲朋友會提我『唔好掹啦，呢度公眾場合，你係女artist嚟㗎！』」

 

Ali不時上載生活照，素顏示人絕不失禮。（資料圖片）

 

Ali在《萬千星輝頒獎典禮2021》勇奪「最受歡迎電視女角色」。（資料圖片）

 

　　雖然Ali自知要改掉壞習慣，但她直言這個小動作是十分正常︰「如果無人見到，我都會偷偷地掹下底褲邊，咁真係唔舒服呀嘛！不過依家會避忌啲…但調番轉咁諗，其他人覺得唔舒服都想掹番好啦，有乜出奇啫！當然我會睇情況，如果着住件褸，遮到咪可以掹囉，哈哈！」

 

C君︰冀改掉不良飲食習慣

 

　　身形肥嘟嘟的鄭詩君（C君），自認最愛吃「垃圾食物」，無論是煎炸、濃味食物或打邊爐等都十分喜歡，他說︰「我知呢啲飲食習慣好唔健康，所以最近聽醫生建議，開始改善飲食習慣；依家每日都實行緊『168間歇性斷食法』，即係16個鐘斷食，只有八個鐘可以食嘢。」

 

愛吃的C君，笑言很難改掉纏身多年的飲食習慣。（資料圖片）

C君與洪永城監製的《凶宅清潔師》，口碑不俗。（資料圖片）

 

　　C君表示起初並不習慣大半日不能進食，但只能夠慢慢適應，「以前起身都11點，得八個鐘食嘢係絕對無問題，但依家返工要早起身，八個鐘唔可以食嘢，原來都要捱幾長時間。」

 

周家怡︰罔顧安全堅持出海

 

　　周家怡外表乖巧斯文，拍劇多飾演正派角色，但原來她亦有反叛一面。家怡說︰「我嘅壞習慣就係好鍾意玩，特別係出海。我成日罔顧安全去玩，有時明知落雨，都會堅持出去跑步，完全唔理人身安全，哈哈！」

 

周家怡自認硬頸，做任何事都比較衝動。（資料圖片）

周家怡早前拍攝《星空下的仁醫》，與馬國明的情侶檔甚受歡迎。（影片截圖）

 

　　不過家怡直言沒有打算改掉這個壞習慣︰「相信都好難改，都無乜必要，由佢啦！開心就好，當然以唔影響其他人為大前提，咁掛八號風球當然唔會出去啦，唔好害到其他人去救自己。」

 

周嘉洛︰亂吃零食生痱滋

 

　　年紀輕輕的周嘉洛，皮膚白滑且身形甚fit，但原來他的飲食習慣相當不健康，他說︰「我成日恃住自己瘦就亂咁食零食，尤其是依家電視城入面有間便利店，每次拍劇就會去便利店執零食。」問他不停吃零食不怕肥嗎？他得戚表示︰「我就係食極唔肥，不過最衰會生痱滋；試過最嚴重一次，生咗六、七粒痱滋，仲要唔小心咬到粒痱滋，痛到飛起！」

 

嘉洛明知生痱滋辛苦，也戒不到亂吃零食的壞習慣。（資料圖片）

 

嘉洛常吃零食，但皮膚依然十分白滑。（資料圖片）

 

嘉洛在《愛‧回家之開心速遞》中演活「金城安」，與「媽媽」滕麗名的互動搞笑有愛。（資料圖片）

 

 

　　自知要戒口的嘉洛，實行起來卻大呼困難︰「因為每次開夜班都最鍾意買零食頂眼瞓，夜晚一無嘢做，個人悶就想食嘢，除非專心睇劇本分散注意力啦；但係睇住劇本，又想食下嘢解悶，所以呢個習慣應該都係好難戒㗎喇。」

 

轉載自: 晴報

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