贏視后一刻回憶茄呢啡辛酸史 林夏薇︰當年陳道明讚我專業

【晴報專訊】林夏薇（薇薇）上月憑《七公主》力壓鍾嘉欣首奪視后，薇薇日前受訪時，剖白初入行做臨時演員，並有幸與內地影帝陳道明合作的點滴。她重提榮升視后後惹來爭議，獲身邊人加以安慰，令她深受感動︰「我收到好多電話同信息，朋友好擔心我。」

談到當演員的初心，薇薇邊說邊含淚哽咽。

近日薇薇與馬國明為劇集《法言人》開工，經常通頂拍攝。（IG圖片）



近日忙拍無綫新劇《法言人》的林夏薇，早前接受無綫娛樂新聞台《Star Talk》專訪，與主持潘盈慧暢談視后獲獎感受。回帶宣布得獎一刻，薇薇坦言當時腦海一片空白︰「真係好難形容，我呢世都會記得嗰刻嘅感覺。」她透露在頒獎禮台上，腦中閃過初入行時在內地劇集《手機》中做茄呢啡，與內地影帝陳道明的互動畫面︰「當時我只係臨時演員，飾演參賽嘅選手，好榮幸可以同陳道明老師有對白。」

薇薇（黃色裙）2010年拍《手機》時，獲主角陳道明鼓勵及教導。(網上截圖)



陳道明跟薇薇同樣在北京中央戲劇學院畢業，她回想當年拍攝該場口時，自己站在台上，而大師兄陳道明則在台下。薇薇說：「當鏡頭調轉要拍番老師佢哋時，台上其他演員走晒，得番我一個，咁我咪畀完A（反應）再畀B同C。跟住陳道明老師就讚我好專業，讚我咁細個已經識得留喺度畀對白。」她當日更因表現出色而獲陳道明加戲，對方又教她如何做反應。



表現好獲影帝加戲

薇薇力壓大熱門鍾嘉欣拿下視后，惹來網民非議。



另外，薇薇因鍊贏《星空下的仁醫》鍾嘉欣獲視后，事後被網民質疑，薇薇表示︰「嗰晚我好感動，收到好多電話同信息，有啲仲好大篇文，朋友好擔心我。」她坦言因朋友紛紛表達關心，她才留意到網上有質疑她的言論。