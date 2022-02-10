  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
娛樂情報
FOCUS時事要聞葉劉的地球儀政是有心立會透視鏡飛常談暢所欲妍雷鳴天下政策．正察論盡中港台台灣熱話小事大意義政•漫時空筆記跳躍中國全城聚焦點歷史看真點威少看世界容我世說政經范局
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 一帶一路 大灣區 填海 拜登 新冠肺炎 國安法 共同富裕

10/02/2022

劇組人員確診虛驚一場 陳展鵬極速檢測護妻女

#陳展鵬 #黎諾懿 #單文柔
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】日前，無綫劇集《隱門》有外判劇組人員確診新冠肺炎，令電視城人心惶惶。有份主演該劇的陳展鵬，昨日與太太單文柔錄影新節目，展鵬表示已第一時間做檢測，最近亦已拍攝完畢，能夠與妻女過新年。

 

單文柔稱展鵬每日拍劇回家都會立刻消毒。


　　陳展鵬與太太單文柔、黎諾懿及太太李潔瑩、方力申等昨日錄影清談節目《諸朋戀友》，展鵬透露新劇終於煞科，可以放假陪妻女。不過，提到展鵬主演的劇集《隱門》，早前有外判劇組人員確診，是否因此停工放假？他表示︰「有繼續拍廠景，其實新一波數字開始上升時，公司已經有安排，關心我哋拍攝係咪安全，但始終拍劇牽涉太多，未能夠即時安排。」

　　展鵬續指，爆發疫情後已即時到私家醫院做檢測，辛苦太太一直為家人把關；單文柔表示自己擔心展鵬出外拍劇的安全，而她亦少帶女兒外出，最大的娛樂是行街市，每次外出都會多買幾日餸菜。至於可會復出幕前？單文柔稱要照顧小朋友，反而希望在家拍片，展鵬笑說︰「你捱得都可以拍劇！」單文柔即笑言可以一試。

李潔瑩投訴黎諾懿唔浪漫

李潔瑩和諾懿目前忙於湊兩個囝囝。


　　另外，同場的黎諾懿與太太李潔瑩一同受訪，今次是黎太產後首次公開露面，她表示今次節目錄影相當輕鬆，體力可以應付。情人節將至，問諾懿是否浪漫之人？李潔瑩表示老公婚前已經不浪漫，更「投訴」他以前會下廚，但現在請他「出山」卻有點難度。諾懿解釋︰「依家多咗個細嘅，想鋸扒都難，唔通鋸鋸下走去餵奶咩？你話幾掃興，等遲啲疫情過後，大時大節老婆想食乜先再煮啦。」

　　諾懿的細仔「小冬牛」在剛過去的大年初一發燒入院，諾懿苦笑指細仔秉承了黎家傳統︰「大仔出世第一個新年，都係喺醫院度過…細仔依家無事，已經返咗屋企休息。」

 

轉載自: 晴報

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

我要回應

更多娛樂情報文章

你可能感興趣

#陳展鵬 #黎諾懿 #單文柔

更多世事政情文章

放大顯示
名廚煮場

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk