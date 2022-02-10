劇組人員確診虛驚一場 陳展鵬極速檢測護妻女

【晴報專訊】日前，無綫劇集《隱門》有外判劇組人員確診新冠肺炎，令電視城人心惶惶。有份主演該劇的陳展鵬，昨日與太太單文柔錄影新節目，展鵬表示已第一時間做檢測，最近亦已拍攝完畢，能夠與妻女過新年。

單文柔稱展鵬每日拍劇回家都會立刻消毒。



陳展鵬與太太單文柔、黎諾懿及太太李潔瑩、方力申等昨日錄影清談節目《諸朋戀友》，展鵬透露新劇終於煞科，可以放假陪妻女。不過，提到展鵬主演的劇集《隱門》，早前有外判劇組人員確診，是否因此停工放假？他表示︰「有繼續拍廠景，其實新一波數字開始上升時，公司已經有安排，關心我哋拍攝係咪安全，但始終拍劇牽涉太多，未能夠即時安排。」



展鵬續指，爆發疫情後已即時到私家醫院做檢測，辛苦太太一直為家人把關；單文柔表示自己擔心展鵬出外拍劇的安全，而她亦少帶女兒外出，最大的娛樂是行街市，每次外出都會多買幾日餸菜。至於可會復出幕前？單文柔稱要照顧小朋友，反而希望在家拍片，展鵬笑說︰「你捱得都可以拍劇！」單文柔即笑言可以一試。



李潔瑩投訴黎諾懿唔浪漫

李潔瑩和諾懿目前忙於湊兩個囝囝。



另外，同場的黎諾懿與太太李潔瑩一同受訪，今次是黎太產後首次公開露面，她表示今次節目錄影相當輕鬆，體力可以應付。情人節將至，問諾懿是否浪漫之人？李潔瑩表示老公婚前已經不浪漫，更「投訴」他以前會下廚，但現在請他「出山」卻有點難度。諾懿解釋︰「依家多咗個細嘅，想鋸扒都難，唔通鋸鋸下走去餵奶咩？你話幾掃興，等遲啲疫情過後，大時大節老婆想食乜先再煮啦。」



諾懿的細仔「小冬牛」在剛過去的大年初一發燒入院，諾懿苦笑指細仔秉承了黎家傳統︰「大仔出世第一個新年，都係喺醫院度過…細仔依家無事，已經返咗屋企休息。」