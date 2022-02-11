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11/02/2022

未受二人限聚令困擾 一拖三無難度 鄧兆尊︰我哋都係同一個家庭

#鄧兆尊 #限聚令
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　　【晴報專訊】因應新冠疫情，政府昨日收緊放疫措施，將限聚令縮減至二人，而私人處所的跨家庭聚會亦不得超過兩戶。鄧兆尊擁有三位紅顏知己Carmen、Cherry和陳小姐，惹來不少網民關注他如何與女友們聚會。前日兆尊隔空為《田豪祖3寶channel》的YouTube直播任嘉賓，大方聲稱他跟三位女友屬同一家庭︰「佢哋（三位女友）只係分開住。」輕鬆享盡齊人之福。

 

兆尊（左上）與瘋show三寶對談時，自爆被女友們捉去打新冠肺炎疫苗。(網上截圖)

兆尊曾與女友Cherry（左一）、Carmen（右二）及前度Claire一拖三睇騷，演活現代韋小寶。（資料圖片）


　　港台節目《瘋show快活人》前主持曾志豪、貴花田及王耀祖，前年開始合體經營YouTube頻道《田豪祖3寶channel》，經常開直播與網友互動，三人前日找來鄧兆尊任直播嘉賓。近日政府將限聚令縮減至二人，私人處所的跨家庭聚會不得超過兩戶，但兆尊同時有三位女友，網民因而化身「關注組」，表示「擔心」兆尊見女友時可能違反限聚令；兆尊好友趙學而更搞笑地在FB硬tag召喚兆尊，請教他如何應付世紀難題。兆尊在前日《田豪祖3寶channel》直播中大方回應，笑指學而助他提升人氣，更稱︰「你哋幫我召喚返學而上節目，做乜搞啲麻煩畀我。」

以「水電煤」形容女友

　

新女友陳小姐（中）年輕兼身材豐滿，一度傳出她懷有兆尊骨肉。（資料圖片）


　　曾志豪問兆尊在限聚令下過二人世界是否更佳，兆尊搞笑稱︰「個人（限聚令）就有幫助，二人限聚令就無，因為可以分枱坐。」對於如何與三位女友外出，兆尊直言︰「全部都係同一個家庭聚會，（女友）只係分開住，就算有問題（違反限聚令），都唔係我呢個家庭。」他更透露被三位女友捉去打新冠肺炎疫苗︰「我都打咗兩針，佢哋捉我去打。」至於上星期兆尊生日，他笑說：「我都係分開慶祝。」他特別以水、電、煤比喻三位女友︰「水電煤撈埋一齊會爆，分開就無事。」

　

兆尊本月初與苑瓊丹（右二）、陳彥行（左二）等老友為《思家大戰》任嘉賓。（FB圖片）


爆王祖藍唔妥C君

　　另外，曾效力無綫多年的兆尊，提到王祖藍與曾勵珍（珍姐）及樂易玲不和的傳聞時，兆尊力挺珍姐︰「我可以話畀你聽，曾勵珍係一個好好嘅人，佢顧及好多演員要養家，就捉晒佢哋去《愛‧回家》，因為《愛‧回家》係長期出糧嘅地方，同普通演員比，起碼相差三倍價錢！」兆尊又忽然爆料，指王祖藍因不滿C君（鄭詩君）上位出任J2台創意總監，所以決定北上搵錢，「你（祖藍）不滿又點？咁你做啲嘢唔得吖嘛！呢啲係TVB班幕後話我知嘅！」他認為無綫找祖藍回巢，全因睇中對方在內地人脈廣。

 

轉載自: 晴報

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