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11/02/2022

《青春本我》校園祭扮鬼扮馬 炎明熹「真•火星女神」搶鏡

#青春本我 #炎明熹
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　　【晴報專訊】由《聲夢傳奇》學員及《盛‧舞者》參賽者主演的無綫青春劇《青春本我》，將於本周日晚大結局。眾人於劇中排除萬難，令校園祭得以順利舉行，他們更各出奇謀，以不同趣怪造型亮相，當中以「火星女神」炎明熹（Gigi）最為搶眼。

Gigi化身「火星女神」，未知大家是否喜歡？


　　《青春本我》迎來大結局，亮點絕對是眾人在「校園祭」的造型，其中飾演校長的鄧梓峰，經常被指與動畫人物「巴斯光年」撞樣，他特意於校園祭穿上太空裝，果然有幾分巴斯光年的影子，噱頭十足。

鄧梓峰再次模仿「巴斯光年」，維肖維妙。


姚焯菲甜美天使示人

Chantel一身純白天使造型，夠晒甜美。


　　一班女學生亦落足心機打扮，有「火星女神」之稱的炎明熹穿上銀色緊身衣，又大膽畫上銀色唇膏及佩戴尖耳，型爆地向鏡頭展示《星空奇遇記》的「冼樸」招牌手勢，化身「真．火星女神」。至於有「國民初戀」之稱的姚焯菲（Chantel），就繼續走甜美路綫，以一身純白天使造型現身，加上小翅膀及光環頭箍，猶如甜美愛神發放《戀愛預告》；鍾柔美（Yumi）則化身童話故事角色「小紅帽」，配以紅色披肩，入型入格。

　

陳苑澄和麥秋成分別化身瑪麗蓮夢露和李小龍。


　　「老師」的造型同樣有趣，朱敏瀚穿上民初衫扮徐志摩，麥秋成和陳苑澄則分別化身李小龍和瑪麗蓮夢露，在校園祭內大曬舞技，與一眾學生聞歌起舞，場面盛大。

 

轉載自: 晴報

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