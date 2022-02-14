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14/02/2022

同日出新曲賀情人節 林峯陳卓賢Ian鬥甜冧粉絲

#陳卓賢 #林峯
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　　【晴報專訊】今日是情人節，林峯與MIRROR成員陳卓賢（Ian）撞正同日推出新歌，前者找來曾創作《愛在記憶中找你》的舊拍檔鄧智偉合體，推出《幼稚完》的續集《幼稚未完》；至於Ian則以情歌《留一天與你喘息》「應戰」，未知兩代男神正面交鋒，鹿死誰手。

 

 

林峯新歌以留鬚造型示人，大曬男人味。（IG圖片）


　　近年轉戰內地的林峯，去年七月回歸香港樂壇，與新世代唱作人林家謙合作，推出單曲《唱情歌的人》，可惜出師不利，反應一般。今次他推出新歌《幼稚未完》，為經典舊作《幼稚完》的續集，並由曾合作無間的鄧智偉作曲及監製。林峯前日在IG上載歌曲宣傳照，並留言︰「幾千天近況幸福嗎？相隔九年，幼稚未完。」

林峯日前一家三口在海邊散步。（微博圖片）


花姐出Po挺Ian

 

Ian推出《留一天與你喘息》，與Hellosss有個約會。（IG圖片）


　　另一方面，MIRROR成員陳卓賢亦於今日推出情歌《留一天與你喘息》，MV將在今晚在YouTube首播。Ian已有半年未有新作品面世，相信新歌定必冧爆「Hellosss（Ian粉絲）」；MIRROR經理人黃慧君（花姐）也在IG出po幫手宣傳︰「一首非常好陳卓賢嘅作品，一首好啱情人節出嘅歌。」

　　至於好兄弟姜濤，近日與Ian一樣忙於拍攝ViuTV青春劇《季前賽》，加上拍廣告等工作，他前日在IG限時動態上載黃昏收工的自拍照，見他雙目無神，並留言「收工……虛脫……」，認真辛苦。

 

轉載自: 晴報

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