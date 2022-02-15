無意視COLLAR為勁敵 After Class盼互相學習一同成長

【晴報專訊】由《聲夢傳奇》學員炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）及詹天文（Windy）組成的女團After Class上年11月正式成軍，但組成僅兩個月，ViuTV《全民造星IV》八人女團COLLAR今年一月隨即誕生，兩隊樂壇勁「女」之爭一觸即發。然而，After Class面對來勢洶洶的COLLAR，不但未有視為勁敵，反而伸出友誼之手，盼兩團能夠不比較及互相學習，令樂壇百花齊放。

（左起）鍾柔美、姚焯菲、詹天文及炎明熹笑言彼此大多意見一致，從沒拗撬。

姚焯菲感恩過去一年有機會接觸不同工作。

COLLAR今年一月以八人姿態正式出道。（資料圖片）



去年Gigi、Chantel、Yumi及Windy完成《聲夢》比賽後，獲無綫安排拍攝青春劇《青春本我》，及後再被欽點組成After Class出道，成為當時唯一的新女團。女團工作接踵而來，除了各大小商演活動，更舉行演唱會及推出劇集主題曲和插曲，可謂豐收的一年。平均年齡只有15歲的After Class青春無敵，吸引不少年輕粉絲支持，但一枝獨秀的光環維持不久，很快便被COLLAR後來居上。

After Class不斷累積舞台經驗，每次都有小進步。



After Class和COLLAR雖然至今未有機會正面交鋒，但外界經常將她們比較。After Class沒有因此自亂陣腳，反而處之泰然，「大家都唔同風格，我哋唔需要比較，大家互相學習；除咗香港之外，韓國有好多女團，佢哋都有唔同風格，所以我哋做番自己就夠。」無懼外間肆意批評，答得大方得體。After Class期望今年推出更多好作品給粉絲，她們露口風說︰「我哋已經有一首輕快歌，希望會推出一首慢歌。」



炎明熹放低執着



去年在樂壇頒獎禮上略有斬獲的Gigi，對無綫和港台將於四月首度合辦《香港金曲頒獎典禮》，問她是否想再下一城？Gigi表示以平常心對待，「如果太專注獎項，反而會有少少壓力；但有樣嘢唔可以缺少，就係做好自己，因為如果所有嘢都順其自然，就會變得好hea，總之就做好自己，亦唔好辜負自己嘅努力。」

炎明熹經常會為表現失準而不開心，自我要求相當嚴格。



不過Gigi卻自爆曾對自己的表現不滿意，她解釋︰「有時對自己表現唔滿意，就會非常唔開心，後期慢慢學習樂觀啲看待所有嘢，我嘅老師、朋友同屋企人教識我，要擴闊自己嘅眼界，雙眼要擘大啲。」Windy亦曾因表演失準而鬱鬱寡歡，只是面對的人和事多了，思想亦成熟不少，學會樂觀面對一切事情。至於Chantel很感恩去年發生的一切，讓她有機會接觸不同的工作，感覺新鮮又好玩；Yumi則笑指沒想過比賽後會入行，更有不少工作機會，所以格外珍惜，「總之機會嚟到，就會努力做好佢，亦保持我哋嘅初心。」



意見一致從無拗撬



四位少女合作，難免有意見不合的時候，但After Class直言從沒拗撬。「真係無，講笑互窒當然會有，但通常我哋都係意見一致，如果有唔同意見，我哋都會攞出嚟傾，萬一真係搞唔掂，經理人都會幫我哋。」至於哪一位經常提出無厘頭意見？Gigi直認︰「係我成日諗埋啲無謂嘢。」逗得隊友笑不停。