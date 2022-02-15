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15/02/2022

情人節驚喜宣布已誕6.8磅牛女 楊秀惠︰生B前2個月至今無出過街

#楊秀惠 #BB
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　　【晴報專訊】37歲的楊秀惠昨日趁情人節帶來驚喜，忽然宣布在農曆新年前夕秘密誕下細女，成功兩年抱兩。秀惠接受《晴報》訪問時，直言懷孕期間不敢周圍走︰「疫情下樣樣都好小心，除咗醫院外邊度都無去。」好姊妹陳茵媺回應本報時亦稱︰「待疫情減退後才去探B女。」

秀惠上載一家四口大手拖小手的照片，公布已生第二胎。（IG圖片）


　　昨日是情人節，秀惠刻意在浪漫日子報喜，她在IG上載「四手」照片，相中她與丈夫用手包住大女的手，而大女則捉實B女手指，畫面溫馨。她寫道︰「非常開心，在農曆新年來臨前，我們家裏增添了一位新成員，一家三口變成了一家四口。」秀惠直言雖然非常忙碌，但全家對於新成員來臨，都非常開心和興奮。她又透露大女零呷醋︰「見姐姐非常疼愛妹妹，主動抱抱及錫錫妹妹，就感到無比的開心和感恩。祝大家新一年身體健康，心想事成，一家平平安安，情人節快樂。」言語間披露BB是虎年前夕出生的「牛女」，不少圈中人包括楊茜堯、胡定欣、岑麗香及陳自瑤等，也留言恭喜這位靚媽。

好友陳茵媺疫後探B

去年十月，秀惠帶女兒小VY去香港迪士尼，巧遇好姊妹陳茵媺與三名子女。（資料圖片）


　　秀惠開心回應本報說︰「BB重6.8磅，生產好順利，BB年初一返屋企，可以感受農曆新年氣氛。」她指大女好錫細女︰「家姐見到BB，就好鍾意妹妹。（疫情期間有何特別措施？）疫情期間樣樣都好小心，除咗去醫院之外，邊度都無去，由生產前兩個月，到依家都無出過街！」另外，對於好姊妹秘密生B，陳茵媺昨午回應本報稱︰「我為秀惠感到好開心，希望可以快啲探望佢同埋BB女，不過依家新冠肺炎疫情嚴重，待疫情減退後比較安全。」

頻見好友刻意遮孕肚

秀惠去年夏天帶大女外出，當時身材仍非常窈窕。（資料圖片）

秀惠農曆新年期間上載在家中的自拍照，臉頰明顯較水腫。（資料圖片）


　　其實，秀惠的私生活一向低調，19年她與圈外人葉世揚秘婚，翌年四月在家鄉馬來西亞誕下大女，其後特地回港打理美容生意。雖然她經常在IG上載與圈中好友如陳茵媺、岑杏賢、湯洛雯等聚會的合照，亦有po與大女在港外出的相片，但均看不見大女的樣貌；秀惠亦未曾上載老公的照片，盡量低調保護家人。今次秀惠懷第二胎，事前也沒走漏風聲，過去幾個月她發布的照片也沒有展示孕肚，保密功夫做到滴水不漏。

 

轉載自: 晴報

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