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16/02/2022

A0女神不想長大 游嘉欣捍衛包包面：係我獨有標記

#游嘉欣 #青春不要臉
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　　【晴報專訊】上月踏入22歲的無綫小花游嘉欣（游游），早前在劇集《青春不要臉》飾演性格率直的電視台幕後新人。現實中，這位從未戀過的A0女神默默耕耘下漸見成績，但她仍享受做溫室小花，繼續沉醉演鄰家少女或妹妹，不急於做「大人」。她笑道︰「20頭仲可以演呢類角色，都算係『水尾』。」深明青春有限的道理。

 

林正峰與游游戲裏戲外同樣默契十足。（資料圖片）


　　游游19年憑年輕人節目《#後生仔傾吓偈》彈出，其後演出的劇集《香港愛情故事》、《青年心城之撐起青春》及《青春不要臉》等，由前年尾至今年初先後播出；她更在上月台慶頒獎禮與緋聞男友林正峰擔大旗，率領一眾新人開場時表演大型歌舞，對銳意年輕化的TVB來說，游游絕對是其中一塊重要拼圖。游游早前在劇集《青春不要臉》中，飾演一位80年代的獨立女性，堅持由幕前轉戰幕後，這位演戲新丁不諱言演出上是參考無綫兩位高層曾勵珍及樂易玲︰「我參考佢哋嘅特質，講嘢一針見血，我平時遠觀已經感受到佢哋嘅自信同氣場。」


鍾情熟男拒戀林正峰

游游在《青春不要臉》性格硬朗，展現女神另一面。（資料圖片）


　　相比過往大多演鄰家女孩，《青春不要臉》中的角色性格成長不少，但游游寧願保持青春。「依家20頭仲可以演少女角色，都算係『水尾』，唔急於去演成熟女性。」提到因未拍過拖，而被網友封為「A0女神」，游游對此已完全習慣，「咁呢個係我嘅真實狀況，我自己都想快啲有拖拍，但唔會揀身邊朋友。」她對愛情充滿憧憬，「我喜歡比較成熟嘅男士，30歲以上最好，就算係圈中人都無問題。」談到曾傳緋聞的林正峰，游游亦大方談及這位熒幕情人︰「我只當趣事一則，大家係同事，有需要都會繼續坐佢車。」在觀眾心目中已是一對？她笑道︰「我哋好多工作都一齊做，可能TVB覺得我哋有火花，不過我希望同其他男仔拍檔，有唔同效果。」

感恩平凡學生變小花

 

入行三年多工作不斷，游游對娛樂圈依然充滿憧憬。

游游憑《#後生仔傾吓偈》嶄露頭角，包包面成為其標記。（IG圖片）


　　游游入行三年多可說機會不斷，她坦言非常感恩，「我入行時間算短，一年起碼拍到一齣劇，同埋有對白都唔容易，所以會好好珍惜。」雖然經常被嘲面圓圓，但她對自己的包包面大感自豪，「呢個已經成為我嘅signature，係我獨有嘅標記，所以唔會介意被人話有包包面，只要健康就ok。」由平凡大學生進化成電視圈女神，游游邊學習邊享受，「大學時期對前路仲好迷茫，由零開始踏入電視台後，世界擴闊咗又多姿多彩，如果我無做藝人，應該去咗中環做寫字樓工作。」她特別感謝新一代監製林肯，「我未讀過藝訓班，佢都搵我呢個新人拍《香港愛情故事》，之後陸續有劇拍，佢絕對係我嘅伯樂。」

 

游游（右二）在處女劇《香港愛情故事》演大學女神成功上位。（資料圖片）

 

轉載自: 晴報

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