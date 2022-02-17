  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
娛樂情報
FOCUS時事要聞葉劉的地球儀政是有心立會透視鏡飛常談暢所欲妍雷鳴天下政策．正察論盡中港台台灣熱話小事大意義政•漫時空筆記跳躍中國全城聚焦點歷史看真點威少看世界容我世說政經范局
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 一帶一路 大灣區 填海 拜登 新冠肺炎 國安法 共同富裕

17/02/2022

《鐵拳英雄》唐詩詠驚變高手大開殺戒 路師傅吳家樂︰唔止芊芊一個殺人機器

#鐵拳英雄 #吳家樂 #唐詩詠
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】熱播劇《鐵拳英雄》將於後晚播出兩小時大結局，劇中謎團逐漸解開，繼前晚芊芊（唐詩詠飾）忽然夜襲小柔（劉穎鏇飾），揭露她原來「好打得」；路師傅（吳家樂飾）昨晚更進一步揭示真面目，疑似劇中big boss。昨日家樂接受本報訪問時僅預告︰「呢幾晚好多角色會死，亦有已經死咗嘅人回歸。」劇情峰迴路轉。

 

慘被神秘人操控的唐詩詠昨晚繼續大顯身手，以一敵眾。(網上截圖)


　　曾製作《城寨英雄》、《使徒行者》等話題劇的金牌監製文偉鴻，其新作《鐵拳英雄》上周收視達22.4點，劇情已步入高潮。前晚第25集，一直是隱藏高手的芊芊大開殺戒，輕易以八卦掌殺死小柔，對未婚夫步青雲（陳展鵬飾）同樣不留手，打到對方頻頻吐血，要父親路師傅代女兒叩頭認錯。不過，路師傅逐漸展現真面目，自稱武功被廢的他竟是終極強者，他更安排高手硬闖唐仁街搞風搞雨，觀眾估計路師傅正是最終big boss。此外，神秘角色劉佩玥仍未登場，令劇迷熱切期待。

預告結局篇死得人多

　　吳家樂昨日回應時，堅拒透露自己是否big boss︰「老婆問我我都唔講，網上有唔同揣測，呢兩晚路師傅繼續出手揭示自己喺唐仁街嘅目的。」他指劇情將死得人多︰「有更多角色死得淒慘，除咗四個高手之外，好多人會破壞唐仁街安寧，亦有已經死咗嘅人回歸。」是否指步青雲父親步天下？他對此不置可否。提到如何控制黑化的芊芊殺人，家樂稱︰「究竟發生乜事變成咁，點解佢突然變奸？安娜（王君馨飾）又亦正亦邪？大家繼續猜測芊芊身世，總之唔止得芊芊一個殺人機器。」他又解釋︰「我哋拍攝時都唔知big boss係邊個，即使有劇本都係邊拍邊改，好似之前《城寨英雄》、《同盟》咁，監製文偉鴻有好多諗法。」

陳展鵬被取笑「不死身」

 

吳家樂為路師傅一角操出鋼條靚body，昨晚一集中終展現成果。（IG圖片）

前晚一集，陳展鵬被唐詩詠連番重擊而不停吐血，但仍只受輕傷。(網上截圖)


　　家樂坦言為路師傅一角落足苦功，為了保持鋼條身形及應付動作場面而無啖好食。至於神秘角色劉佩玥，家樂暗示對方在大結局當晚才登場。有網民狠批劇中以電視城古裝街扮唐仁街「太流」，他表示︰「19年拍攝時原本去泰國拍外景，可惜因有變化飛唔到，要喺古裝街搭個唐仁街出嚟，都無辦法，但大家都畀心機做。」另外，有指步青雲被芊芊狂打依然無大礙，如有不死身，昨晚陳展鵬回應︰「做演員只能盡量配合令觀眾投入，劇集情節上係有bug位，有啲網民覺得我哋似Marvel電影咁，希望遲啲嘅彩蛋令觀眾滿意。（步天下是否回歸？）唔會，但拍咗咁耐都唔記得，其實我真正個妹都未出現，芊芊同big boss咩關係？劉佩玥有乜關連？總之嚟緊幾集都有彩蛋。」

 

19年拍畢的《鐵拳英雄》播出時間一改再改，幾經波折才於上月重見天日。（IG圖片）

 

轉載自: 晴報

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

我要回應

更多娛樂情報文章

你可能感興趣

#鐵拳英雄 #吳家樂 #唐詩詠

更多世事政情文章

放大顯示
名廚煮場

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

etnet.com.hk