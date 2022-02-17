林家棟挾兩片夾擊謝賢逐影帝 王丹妮越級挑戰吳君如爭影后

【晴報專訊】《第四十屆香港電影金像獎頒獎禮》擬於4月17日舉行，昨天公布入圈角逐本屆19個獎項的候選名單。影帝、影后均爭持激烈，林家棟分別憑《手捲煙》及《智齒》兩片提名男主角，大鬥首獲提名的謝賢（四哥）；而新人王丹妮憑《梅艷芳》挑戰經驗豐富的吳君如及鞏俐。

新人王丹妮扮演已故天后梅艷芳，造型神態維肖維妙。（資料圖片）

謝賢身為大前輩，原來首度提名「最佳男主角」。（資料圖片）

林家棟在《智齒》的演出極為陰沉。（資料圖片）



今屆候選名單中，以《智齒》獲得14項提名最多，其次為12項提名的《梅艷芳》，以及11項提名的《濁水漂流》。現年85歲的謝賢早前憑《殺出個黃昏》先贏香港電影評論學會影帝，今次再下一城競逐金像獎最佳男主角，四哥說：「我入行嗰陣未有金像獎，到有嘅時候我又減產，以為三年前得到『終身成就獎』，終身？無喇？點知今年有機會提名，電影就係咁神奇，我要多謝田立秋，多謝『蔡鳳』馮寶寶一齊殺出個黃昏。」可惜四哥兒子謝霆鋒無入圍，未能締造父子爭獎的場面。除了四哥，角逐影帝的尚有《濁水漂流》吳鎮宇、《媽媽的神奇小子》「成年蘇樺偉」梁頌恆、以及分別憑《智齒》及《手捲煙》獲兩個提名的林家棟。

吳君如與梁頌恆有望以「母子」姿態雙雙奪影后、影帝。（資料圖片）



影后之爭亦相當激烈，王丹妮憑《梅艷芳》同時入圍女主角及新演員獎，挑戰《媽媽的神奇小子》吳君如及《奪冠》鞏俐。王丹妮開心說︰「第一部電影已有兩個提名，我從來都無諗過，好感謝團隊，感謝每一位工作人員、導演…我覺得呢個提名係有佢哋先有我，我會繼續努力。」而同時任《媽媽的神奇小子》監製的君如，對於電影共獲九項提名超激動：「聽到入圍『最佳電影』我激動到爆喊，依家我已經半隻腳叉咗落幕後，如果繼續喺電影行落去，呢個對我嚟講係好大嘅鼓舞。我要恭喜戲中兩個仔阿炳（梁頌恆）同羊羊（馮皓揚），分別入圍男主角、男配角，仲有導演、（電影主題曲）阿Jer（柳應廷）唱得好好。喺99年第18屆金像獎我攞到最佳女主角，相隔20幾年，我好恨攞！」而《馬達‧蓮娜》周秀娜及《智齒》劉雅瑟亦入圍爭影后。



實體頒獎禮還看疫情

爾冬陞期望能順利舉行實體頒獎禮。



香港電影金像獎協會董事局主席爾冬陞（小寶）昨日出席記招，提到大會早前曾公布頒獎禮將於4月17日假香港文化中心舉行，但昨日記招再沒提及，小寶解釋鑑於疫情關係，確實日期和地點稍後再公布：「好大機會係4月17日，但地點就視乎疫情發展，我哋都有Plan B喺九展舉行。萬一情況再嚴峻，無可奈何之下都會搞綫上頒獎禮。」