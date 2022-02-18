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18/02/2022

「暖男爸爸」追夢之旅 鄭中基為家人重新唱歌

#鄭中基
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　　【晴報專訊】鄭中基（Ronald）的形象一向非常入屋，最近他獲廣告商邀請，以微電影形式拍攝銀行宣傳片。歌手出身的Ronald近年主力拍電影，但他明言為了家人，重拾歌手身份，認真好男人。

 

Ronald為了家人戒酒兼多做運動，絕對是「暖男爸爸」。


　　鄭中基在微電影中化身成牙醫，為即將到外國升學的女兒打點，並寄語她要追尋夢想；但這番話卻敲醒自己，遂決定與囡囡一起升學，一圓音樂夢。Ronald表示拍攝廣告時，令他聯想到自己十歲的女兒Emma，有感囡囡眨眼間長大，令他感到開心但不捨。Ronald又表明支持子女將來到外國升學，但現階段最希望疫情快點結束，可以一家人出國旅行，並帶他們到自己以前在美國讀書的地方遊覽。

 

Ronald太太余思敏不時分享一對仔女的生活點滴。（資料圖片）


　　Ronald在片中飾演「追夢爸爸」，而現實中他亦一直實現自己的夢想，建立自家網上頻道及製作團隊，希望拍出一套令大家開心的電影。Ronald近年更重拾歌手身份，他說︰「之前一段日子因為拍戲無寫歌，但小朋友成日話爸爸啲歌好好聽，令我再次有番作歌、唱歌嘅熱情。」Ronald續指自己每次開演唱會，看到家人在台下支持自己，都讓他非常難忘，「有佢哋唱我嘅歌係好大嘅推動力。」

徐㴓喬演同性情侶

 

Asha（右）夢想在菲律賓小村開一間動物庇護所。


　　另一個微電影廣告則由徐㴓喬（Asha）主演，與另一女演員飾演同性情侶，二人不乏親密互動。Asha表示︰「因為今次係第一次同女演員做情侶，大家都好緊張；但我發現無論對手係男定女，每當需要同對方深情對望嘅時候，都會掩飾唔到自己嘅怕羞。」不過，Asha期望日後有更多人關注跨性別人士面對的挑戰，發掘和分享更多關於他們的題材。

 

轉載自: 晴報

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