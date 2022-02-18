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18/02/2022

等足20年終成正劇男配角 鄭世豪：艱辛得來卻幸運美滿

#鄭世豪
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　　【晴報專訊】鄭世豪入行20年，最為人熟悉的角色自然是《愛‧回家之開心速遞》的「細龍生」，最近世豪在劇集《鐵拳英雄》飾演無賴男步青原，竟然是他入行以來首次擔任正劇配角。經歷過無數次扮演閒角、多次想過轉行，世豪堅持夢想到今天絕對不易，貼地的他更最愛搭公共交通工具，讓他收集觀眾真正意見。

 

世豪在《鐵拳英雄》中飾演爛撻撻的步青原，連牙齒也弄成「煙屎牙」，相當認真。(電視截圖)


　　最近觀眾常常見到鄭世豪，由晚上八時《愛‧回家》的有錢人細龍生，到九時半《鐵拳英雄》的乞丐步青原，角色背景性格差天共地，令人看見世豪演技的多樣化。世豪侃侃而談︰「拍《愛‧回家》至今快將五年，一直未有機會接拍正劇。細數一下，入行以來被監製徵召入房討論角色演繹，第一次是《愛‧回家》，第二次就是《鐵拳英雄》了！聽到監製文偉鴻向我解釋人物性格，實在太好了！真的很感激監製，很興奮迎接這個有心路歷程的角色，這是我在正劇有較重戲份的一次。」

全心全意做演員

 

《愛•回家》的細龍生一角，令世豪成功入屋。（IG圖片）


　　正劇男配角的機會，一等便等了20年，由藝員訓練班出身至今，演過無數路人甲、侍應乙等，世豪說︰「試過被安排演一個有對白、有發揮的角色，但下一部劇又變回做侍應落單。曾有前輩提醒我要訂立目標，若三至五年後未見成績，就要考慮轉行；不過我真的全心全意想做演員，慶幸每次低潮過後，都有少許進步，好像今次《鐵拳英雄》，出街後反應不錯，才能讓我一直堅持下去。」他坦言20年來一定曾有放棄的心態，但感激身邊的同事、朋友和家人經常為他分憂，讓他保持正能量，繼續向前邁進，「這廿年來，艱辛得來，我卻認為是幸運和美滿。」

感激貴人鄭裕玲

 

世豪感激獲鄭裕玲推薦參加《星夢傳奇》，讓他一圓唱歌夢。（IG圖片）


　　世豪表示入行以來遇過很多貴人，好像《鐵拳英雄》監製文偉鴻，便曾在2013年唱歌比賽《星夢傳奇》決賽中為世豪打氣，想不到相隔多年二人再度合作。歌藝了得的世豪在《星夢傳奇》獲亞軍，他重提節目時，特別感激鄭裕玲（Do姐）的提攜。「本來我無機會參加節目，有幕後人員給主持Do姐看我的表演影片，她知道我喜歡唱歌，所以每次在節目檢討會上都提議邀請我；正因Do姐的推薦，我才有當時的美好時光，還推出歌曲做樂壇新人，很感激Do姐這位貴人，這件事我一直記掛在心中。」

　　從小在公屋長大的世豪，入行後生活依舊貼地，仍然乘搭公共交通工具上班。他笑言非常享受，「有時候乘客認出我，大家會拍照聊天，有人讚美，亦有人笑笑口說討厭我。不過我很享受，感覺像在做問卷調查，知道觀眾喜歡甚麼、不喜歡甚麼，所以大家遇到我，不妨找我合照聊天。」世豪坦言，以前從沒想過要做男主角，不過想法隨年齡而改變，現在先做好配角，希望在不久將來實現男主角之夢。

 

轉載自: 晴報

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