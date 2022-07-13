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13/07/2022

備戰考試抽空見「米粉」 鍾柔美學騎馬減壓

#鍾柔美
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　　【晴報專訊】15歲的鍾柔美（Yumi）近日正忙於應付考試，雖然她甚有壓力，但幸好在努力溫書期間，昨日抽空到東港城與「米粉（Yumi粉絲）」見面，認真有粉絲心。

 

（左起）Jason、新鴻基地產（銷售及租賃）代理有限公司董事鍾秀蓮小姐（Fiona）、Yumi及蓮姐主持揭幕禮。

 

　　鍾柔美、陳柏宇（Jason）及林君蓮（蓮姐）昨日到東港城出席超人氣甜點主題夢幻打卡展覽「The Dessert Museum」的揭幕禮，三人在活動上分享近況，又大展歌喉，更即場試玩VR虛擬實境裝置。已有一年沒有出席公開活動的Yumi，透露昨早考完試後即趕到現場，表示十分掛念「米粉」，冀日後有更多時間跟米粉們見面。

 

Yumi又唱又跳《Breakin' My Heart》，大曬青春活力。

 

陳柏宇妻女暑假外遊

 

Yumi跟隨香港首位華人女騎師江碧蕙學騎馬。（IG圖片）

 

　　暑假將至，Yumi希望能趁機放鬆一下︰「應該得幾個禮拜假期，暫時未收到公司有關工作安排。不過我想去放鬆下，最近我有個新興趣，就係騎馬，雖然天氣好熱，但我覺得OK，因為有興趣玩，所以都想繼續學。」至於蓮姐昨日首次公開演唱新歌《N.F.T.》，她直言非常緊張︰「因為第一次唱live，首歌有啲難唱，又好輕快，搞到我好想跳舞，但首歌又無舞步，唔知點跳，所以就咁扭下。」

 

Jason透露將於十月推出專輯及開騷，令粉絲們相當期待。

 

　　同場的Jason則透露正錄製新歌，但他形容新歌超級難唱︰「首歌音域唔係超級大，但歌詞有啲難唱，而曲風偏向pop rock（流行搖滾），唱到把聲爆晒，好彩休息咗兩日好番啲。」另外，Jason指囡囡Abigail下個月將放暑假，並透露太太正計劃帶女兒外遊，「佢哋唔太介意要隔離，可能會去泰國或者韓國。（唔擔心疫情？）香港疫情夠勁啦，邊擔心得咁多，大家都係睇防疫措施做人，如果唔使隔離，我諗香港一半人口會唔見咗。」

 

轉載自: 晴報

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