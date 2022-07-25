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25/07/2022

獻出男神第一次 魏浚笙公主抱「寵幸」楊詩敏

#魏浚笙 #楊詩敏 #I SWIM
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　　【晴報專訊】因ViuTV劇集《I SWIM》人氣急升的男神魏浚笙（Jeffrey），日前亮相由楊詩敏（蝦頭）及連詩雅（Shiga）主持的YouTube節目《絲打圍佬》。Jeffrey在鏡頭前大方狂騷「老鼠仔」，又「公主抱」蝦頭展現臂力，令自肥成功的蝦頭暈晒大浪。

 

 

　　年僅24歲的魏浚笙在《I SWIM》中經常半裸上陣，他在《絲打圍佬》亦毫不吝嗇大騷老鼠仔，又以手勢叫楊詩敏望其胸肌。蝦頭及連詩雅激讚Jeffrey似足西片《吸血新世紀》男主角羅拔柏迪臣（Robert Pattinson），又異口同聲表示若開拍《吸》片香港版，Jeffrey是男主角不二之選。

 

昔日肥仔狂操6塊腹肌

 

Jeffrey示範「倒轉蝦頭」，果然好腰力。（網上截圖）

 

　　節目中，Jeffrey透露經常幻想演出英雄救美劇情，他以一敵五拯救被綁架的女主角：「通常個女主角暈咗，我即刻用公主抱救走佢！」痴女上身的蝦頭要求真人示範，Jeffrey立即推走茶几，再一口氣抱起蝦頭；獲男神「寵幸」的蝦頭冧到爆，及後得悉Jeffrey拍戲從未抱過女拍檔，蝦頭得戚道︰「對唔住，我唔係咁想攞你嘅第一次…你做得好好，唔介意我呢個軀體。」

 

Jeffrey前晚分享凸腩肥仔相，幾經努力成就《I SWIM》的爆肌身材。（IG圖片）

 

　　另外，Jeffrey前晚在IG上載昔日肥仔相及《I SWIM》劇照做對比，自言為了操練健美身材，背後付出極大努力。由細肥到大的他，表示入行後雖然瘦下來：「但是肚腩一直陪伴著我，知道拍游水要像運動員，起碼不能有肚腩。從無到有，從一嚿肚腩到六塊腹肌，決斷不靠任何人任何教練，只想靠自己的堅持做好這件事。」他表示幾乎日日做gym，加上自律戒口才有此成果，獲《膠戰》劉沛蘅、岑珈其等好友留言大讚叻仔。

 

Jeffrey在節目中自信大曬老鼠仔。（網上截圖）

 

呂爵安自封ViuTV吳卓羲

 

Edan（中）認為《I SWIM》即使惹負評，亦好過無人討論。（資料圖片）

 

　　不過，雖然Jeffrey為了《I SWIM》狂操肌，但觀眾狠批劇本差及結局爛尾，另一男主角呂爵安（Edan）昨日凌晨在IG表示已看到不同評論。他認為盲撑不好，但盲目批評亦非好事，「講得啱嘅我會聽，然後盡力改。但有時我分唔到啲負評係因為本身唔鍾意我定點…不過都係嗰句，即係要再做好啲囉。」他亦力撑導演兼編劇馮志強：「呢個團隊絕對係盡咗200%嘅心血，特別係導演。」由於他的角色「李馬榮」性格衝動，他搞笑自封「ViuTV吳卓羲」：「希望大家下一次又可以見到一個唔同咗嘅Edan啦。」

 

轉載自: 晴報

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