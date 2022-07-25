MIRROR開騷前夕 姜濤紅館後台「大屠殺」

【晴報專訊】人氣男團首個紅館演唱會《MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》今晚開鑼，12子日前到紅館踩台兼綵排，並於社交平台分享紅館初體驗；其中貪玩的姜濤更在後台展開「大屠殺」，心情相當興奮。

Anson Lo成為姜濤的開槍目標。（IG截圖）

MIRROR 12場紅館演唱會今晚開鑼，姜濤前晚在IG限時動態分享多段後台「大屠殺」的片段，見他拿著玩具槍「指嚇」工作人員，並說︰「點解？點解要迫我？點解要迫我做演唱會？」姜濤之後到化妝間，將玩具槍指向正在飲水的盧瀚霆（Anson Lo），並向其手臂開槍；貪玩的姜濤再對著呂爵安（Edan）的後尾枕發射一彈，最後更以巨型海報上的自己為目標，認真搞笑。至於副隊長江生（AK）則與工作人員在後台玩數碼暴龍卡，十足大細路。

MIRROR日前推出新歌《WE ARE》，姜濤與隊友們化身為搞笑太空戰士。（YouTube截圖）

魯庭暉到後台打氣

柳應廷（Jer）率先在後台拍照留念。（IG截圖）

至於MakerVille行政總裁魯庭暉，昨日凌晨發文鼓勵MIRROR，他透露前晚去看綵排不果，遂入後台與12子傾偈，「喺後台（嘅傾偈），就好似考會考之前嗰日喺自修室，讀到悶悶地，又開始有少少緊張，跟住同同學吹下水嗰種感覺。傾嘅時候，會有一種…一起看將來嘅感覺…有好多人好努力咁幫緊佢哋，但係，主角係佢哋，佢哋不斷成長，自然有好多唔同嘅想法同感覺，我哋喺佢哋身邊，需要嘅係理解佢哋想寫一個咩故事，然後盡力幫佢哋，一齊成就呢個屬於佢哋12個嘅故事。」

另一方面，尖沙咀某商場今日起設置多個打卡位及期間限定店，「MIRO（MIRROR粉絲）」可到場為偶像應援；而剛推出新歌《Distance》的陳卓賢（Ian），其歌迷會亦於紅館對出多層停車場頂樓設大型banner應援。此外，由姜濤、Ian及Edan等主演的劇集《季前賽》日前發放預告片，將於下月29日推出，未知屆時會否掀起新一輪煲劇潮。