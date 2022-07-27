  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
娛樂情報
時事要聞FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀全城聚焦點小事大意義政•漫
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 新冠肺炎 國安法 大國博弈 共同富裕

27/07/2022

MIRROR個唱意外頻生 姜濤江熚生險跌倒

#Mirror #演唱會 #江熚生 #陳瑞輝 #姜濤
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】人氣男團MIRROR前晚舉行首場紅館演唱會，惟騷前有舞蹈員意外受傷，令人關注舞台設計問題。前晚正式演出時，依然接連發生小意外，姜濤在凹凸不平的天橋上叉錯腳，江熚生（AK）更險些在升降台上跌倒，非常牙煙。

 

MIRROR首晚演出險象環生，鏡粉紛紛怒轟主辦單位罔顧安全。（IG圖片）

 

　　　MIRROR演唱會前晚開鑼，12子在台上勁歌熱舞，氣氛熱烈。不過，個唱的舞台機關卻為人詬病，除了爆破效果的位置與鏡仔十分接近，升降台亦問題多多，險象環生。最驚險的要數副隊長江熚生站在升降台跳唱時，期間升降台大幅度搖擺，令AK險些跌倒。之後，12子分別站在兩條架空高台上載歌載舞，但天橋搖搖欲墜；encore部分，鏡仔在狹窄的天橋上邊行邊唱，但因橋面不平，姜濤及呂爵安（Edan）都先後不慎叉錯腳，讓鏡粉看得膽戰心驚。

 

AK在升降台上險跌倒，幸他身手敏捷。（網上截圖）

 

　　個唱又頻頻遇上技術問題，在Edan自彈自唱表演前，鋼琴及咪高峰都無聲；而姜濤在尾段大合唱時，耳機及咪亦同樣失靈。

 

姜濤（右）耳機失靈，向隊友陳卓賢求救。

 

陳瑞輝哽咽自嘲「隱形人」

 

　　完騷後，姜濤在IG限時動態寫道︰「今天（前天）辛苦了，希望大家一切順利，平平安安。」而AK昨日留言說︰「第一場太多失誤，不能給大家一個完美的演出，十分抱歉。會記住所有錯誤，再每場修正，每場再做好啲。」邱士縉（Stanley）則自評表現55分。

 

Frankie憶述曾要借錢度日，一度眼泛淚光。

 

　　至於自稱「MIRROR隱形人」的陳瑞輝（Frankie），認為首場表現不合格，但他前晚在演唱會上剖白心聲，獲一致好評。Frankie坦言起初加入MIRROR滿有抱負，但漸覺迷失，他哽咽說︰「MIRROR愈嚟愈紅，愈嚟愈多嘢做，但我留喺屋企對住四幅牆等，我窮到要問人借錢過生活。」Frankie續指拍戲讓他重拾希望︰「難得嚟到紅館，我想問大家借啲嘢，但唔係借錢，係信心！」

 

轉載自: 晴報

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

我要回應

更多娛樂情報文章

你可能感興趣

#Mirror #演唱會 #江熚生 #陳瑞輝 #姜濤

更多世事政情文章

放大顯示
周一加油站

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk