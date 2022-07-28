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28/07/2022

再戰影圈扮補習天王 王浩信曬金句冧愛女

#王浩信 #余香凝 #心裏美
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　　【晴報專訊】由王浩信及余香凝（Jennifer）主演的青春片《心裏美》將在明日公映，二人分別飾演補習天王及中學教師，從死對頭逐漸變成戀人，這位兩屆視帝為電影付出120分努力。「今次同我喺電視台演喜劇好唔同，加上係小本製作有教育意義，希望感動觀眾。」浩信的演出成功感動愛女王靖喬，令他大感滿足。

 

王浩信與余香凝現實中已為人父母，對教育問題亦十分關注。

 

　　《心裏美》由浸會大學電影學院製作，獲電影界猛人陳果、吳雨等任監製，並起用不少大學生演出，為影圈培育新血。該片探討現今教育制度，剖析親情、愛情及師生情，題材正面。王浩信飾演的學界最強補習天王何Sir，誓要助DSE考生摘下5**。戲中，他的金句「Stars Were Fully Booked，星星任我捉」押韻又易記，故事亦貼地，有望令年輕觀眾產生共鳴。

 

　　雖然浩信兩奪視帝，但他過往拍電影如《我愛HK開心萬歲》、《撕票風雲》等，戲份不多；今次難得再闖影圈扮演教育界人士，是他從影以來一大挑戰。「睇完劇本覺得好有意思，我第一次扮補習天王，角色自信又識講笑，劇情令觀眾反思教育問題。」他指角色每次授課時如同做騷，令他重拾學生時代補習的回憶，「當年我上過補習名師嘅堂，不過學費貴，就揀平啲學費，隔住電視上堂聽書。」問他可有參考無綫的校園劇？他堅定稱︰「無！始終時代唔同，如果參考舊作就會有前輩影子，我想演一個貼地嘅補習天王。」

 

二人在戲中分享教育理念，更漸生情愫。（網上截圖）

 

余香凝投入演父女戲

 

Jennifer為演好教師角色，特別向中學老師取經。（網上截圖）

 

　　女主角余香凝則扮演中學教師Miss Lee，她說︰「以前喺電影《非同凡響》扮學生，今次就以老師角度睇教育，究竟乖同壞嘅學生要點教？點樣做一個稱職嘅老師？終於明白為人師表嘅難處。」提到是否熱血Miss，她笑稱︰「我喺戲中教學無方向，靠王浩信呢個補習天王提點，拍攝時佢都幫我入戲。」現實中，她間中跟中學老師聯絡，拍攝前相約見面，乘機偷師，「我嘅中學老師好有心，即使同我哋學生年齡相距大，都可以打成一片，毫無代溝。」至於戲中Jennifer與吳岱融的父女情亦真摯感人，她透露劇情是現實中不少父女的寫照，「我同自己爸爸都係咁，大家都唔識向對方表達愛意，成日嗌交。」

 

女兒有共鳴最開心

 

王浩信最開心女兒欣賞他的補習天王角色。（資料圖片）

 

　　至於浩信與吳岱融則是首度合作，「戲中我哋亦師亦友，我幫Jennifer修補父女關係，佢哋嘅父女情睇到我眼濕濕。」浩信表示其補習天王角色並非純以金錢掛帥，反而有柔情一面，「我個角色好關心身邊人，希望畀到大家窩心嘅感覺，自己演繹追求細致，加上齣戲又係小本製作，有教育意義，我付出咗120分努力，希望感動觀眾。」原來《心裏美》今年初曾舉辦試映會，浩信女兒王靖喬亦有捧場，更代入學生角色，「個女係咁講我喺戲中啲金句，又叫我表演畀佢睇！」難得角色打動愛女，浩信非常感恩，「身為父親，發現演呢個角色，原來可以娛樂個女！」另外，早前浩信演出的內地真人騷反應不俗，工作亦陸續有來，「近兩年拍咗幾齣電影同內地網大（網絡大電影），嚟緊陸續推出，但我會繼續喺香港拍劇，每次演出都盡全力，希望用作品說話！」

 

王浩信早前與張振朗及高海寧出戰內地真人騷《開播！情景喜劇》。（微博截圖）

 

轉載自: 晴報

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