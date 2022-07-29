炎明熹新歌曬Rap功惹代唱質疑

【晴報專訊】炎明熹（Gigi）近日推出新歌《焰》，Gigi更首度嘗試英文rap，但由於rap部分的歌聲、唱腔與過往大不同，惹來外界質疑是否找人代唱。身兼歌曲監製及編曲的Johnny Yim（嚴勵行）昨午在IG發文為Gigi平反，大讚對方的rap功有驚喜：「大家很少機會聽到這個唱腔，rap絕對是Gigi自己的表演。」

17歲的Gigi在新歌繼續走成熟風。（網上截圖）

炎明熹將於下月與王灝兒（JW）舉行音樂會，九月則與MC張天賦等新人演出商台音樂會，絕對是樂壇紅人。日前她推出新歌《焰》，MV上周末在YouTube發布，截至昨晚錄得逾97萬點擊率，成績不俗。Gigi在新歌首度唱英文rap，但因唱腔不同，有網民懷疑她找人幕後代唱。

歌曲監製讚有驚喜

Gigi在《焰》MV中與火共舞。（網上截圖）

《焰》歌曲監製Johnny Yim昨日代Gigi發聲，他表示看到有質疑Gigi rap的留言，「我也明白這樣的疑惑，可能因為大家少機會聽到她這個唱腔，連我自己跟她試唱時，都很驚喜她rap的能力，所以在這裏我對大家說，rap絕對是Gigi自己的表演。」另外，Gigi在《香港金曲》頒獎禮勇奪兩獎，她昨日於IG發文，感謝無綫及港台︰「當初讓我有很好的平台（《聲夢傳奇》），令我有一個很好的起步點追夢，讓大家認識到炎明熹。」

Gigi在《香港金曲頒獎典禮》贏得女新人金獎及金曲獎。（資料圖片）