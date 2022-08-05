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05/08/2022

姜濤開腔粉碎MIRROR解散傳聞 COLLAR亮相商台So Ching避席

#Collar #Mirror #姜濤
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　　【晴報專訊】女團COLLAR成員蘇芷晴（So Ching）的男友李啟言（阿Mo），上周四為MIRROR紅館騷伴舞期間，遭墜落的大屏幕砸中重創，至今仍然危殆。昨日COLLAR到商台宣傳新歌，So Ching一如所料未有現身；至於鏡仔被傳陷入解散危機，昨日凌晨姜濤首度開腔稱「我們不會放棄」，鏡粉（MIRROR粉絲）終可放心。

 

COLLAR七位成員昨日公開現身，並向隊友及阿Mo送上祝福。

 

　　COLLAR七位成員昨日宣傳新歌《OFF/ON》，接受商台DJ謝茜嘉直播訪問；雖然So Ching缺席，但在IG直播期間，不少粉絲留言祝福So Ching及阿Mo。隊長沈貞巧（Gao）代表COLLAR就紅館意外發表感受︰「衷心多謝大家關心我哋，收到好多唔同界別嘅人鼓勵同愛，我哋OK嘅，希望大家平安。希望好嘅事會發生，我哋會帶住大家畀嘅力量，繼續努力做好我哋，散發番正能量畀大家。（有乜說話同So Ching講？）多謝大家關心佢，希望繼續相信同支持佢哋（So Ching及阿Mo），同埋畀多少少空間同時間佢哋！」

 

So Ching不離不棄，陪伴男友阿Mo度過難關。（資料圖片）

 

蘇雅琳生日願望送傷者

 

姜濤指鏡仔「一定會站起來面對」。（資料圖片）

 

　　昨日剛巧是成員蘇雅琳（Ivy So）的21歲生日，她坦言以往不信生日許願，但今年她許下兩個願望︰「首先希望身邊嘅人健健康康；第二個願望想送平安畀隊友So Ching、傷者同所有表演者！」另外，盛傳MIRROR明年約滿後勢將解散，12子前晚又被召回公司開會，令粉絲十分擔心。昨日凌晨，姜濤於IG限時動態寫道︰「不會放棄，我們不會放棄，一定會站起來，一起面對一切。」向鏡粉派定心丸。而綵排時受傷的舞者羅德智（Zisac）昨晚在IG發帖說：「將來我哋24個（舞蹈員）一定可以一齊行返上台，連埋12子，36個一體！」

 

MakerVille CEO魯庭暉及個唱監製林浩源昨日錄口供，傳媒在西九龍警察總部守候。

 

轉載自: 晴報

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