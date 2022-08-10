懶理驗DNA風波 陳凱琳︰弟弟移加後心情OK

【晴報專訊】陳凱琳（Grace）近年轉型為KOL，近日難得為明珠台原創節目擔任監製及主持，她昨日出席記者會，直言出任監製是一項很大的挑戰，但沒有太大壓力。問到弟弟Derek已移居加拿大一個月，Grace透露對方心情OK，已適應當地生活，似乎未受林作要求驗DNA一事影響。

Grace表明不會模仿他人的主持風格。

明珠台原創節目《Love Matters with Grace》下周三首播，身兼監製及主持的陳凱琳說︰「入行九年都未試過獨當一面做一個節目，就趁今次試下。」首度出任監製的Grace，表示當初是抱著不妨一試的心態，但原來監製有很多地方需要注意；幸得節目組放手讓她不斷嘗試，令她十分期待成品。

另外，Grace老公鄭嘉穎將於下周一生日，Grace透露︰「我平時每晚都會親自下廚，所以嗰日反而會一齊出去食飯，兩個囝囝亦會整小禮物。其實嘉穎對兩個仔都無太大要求，只要每日起身一齊食個早餐，或者叫聲『早晨』，已經係好大嘅禮物。」

張馳豪在活動上自彈自唱。

不想身材成談論焦點

Grace與Derek兩姊弟感情深厚。（資料圖片）

提到Grace的龍鳳胎弟弟Derek已移居加拿大一個月，她稱每日都與對方電話溝通︰「係咪好掛住呢？又未有呢個感覺，可能以前喺香港都唔係成日見面，現階段就畀空間佢哋（弟弟與弟婦）開始新生活。」Grace指Derek現時心情OK，不時與舊朋友聚會，安頓後便會開始找工作。問Grace可會到加國探望弟弟？她直言要照顧小朋友開學，未有空閒時間，並笑謂︰「我仲未有心理準備，挑戰帶小朋友坐12個鐘頭飛機，所以我覺得Aimee（陳茵媺）好犀利！我帶住兩個仔、坐一個半鐘頭車已經頂唔順，不過我都想試下帶佢哋搭飛機。」

至於日前Grace在社交平台分享新片，平躺時上圍相當澎湃，網民紛紛表示驚喜。Grace尷尬道︰「有少少滴汗！可能瞓低嘅姿勢造成呢個效果…其實身材係好私人嘅事，都唔想大眾去談論。」