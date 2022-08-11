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11/08/2022

與黎明16歲女新人零代溝 黃夏蕙親授情場秘笈

#黃夏蕙 #雅荍
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　　【晴報專訊】將於今午離港移居美國的黃夏蕙（夏蕙BB），早前聯同黎明旗下女新人Sophia（雅荍）及Apple，為毛記電視節目《圍爐取戀》任嘉賓，節目將於明日發布。期間，夏蕙BB分享多年來縱橫情場的經驗，但她竟反對兩位同樣未拍過拖的少女闖情關︰「佢哋16歲太細個，點拍拖呀？」

 

夏蕙BB與Sophia（右）及Apple年紀差距大，但戀愛態度十分一致。

 

　　黃夏蕙早前與同為16歲的Sophia（雅荍）及Apple，參與網上節目《圍爐取戀》。雖然三人年紀相距73年，但兩嫩一老的組合齊齊暢談學生時代的戀愛態度；兩位少女穿上校服上陣，夏蕙BB亦大方以校服look示人，非常玩得。Sophia及Apple在節目中對答如流、頭頭是道，但原來兩人皆未嘗過戀愛滋味，Sophia更表明︰「最好唔好拍拖，期望愈大失望愈大。」而Apple則坦言想拍拖。不過，身為情場老手的夏蕙BB竟向她們大潑冷水︰「佢哋16歲太細個，點拍拖呀？不過少女個個都咁靚，有邊個唔想被人追呀？」

 

現實中的Sophia（右）及Apple仍是中學生，舉手投足盡見青春氣息。

 

Sophia索簽名被玩

 

　　難得與夏蕙BB同場，Sophia對這位前輩讚不絕口︰「佢好平易近人、好親切、好舒服，仲好貼地！因為我拎咗本書畀佢簽名，佢好好笑咁話簽到手軟，老人家原來都可以開玩笑。」Apple亦大讚與夏蕙BB無代溝︰「雖然我哋年紀有距離，但佢好似啱啱成年咁，完全無代溝。」

 

離別依依的夏蕙BB難捨香港的人與事，盼留港年輕人繼續努力追夢。（FB圖片）

 

　　另外，移居美國的夏蕙BB今午離港，昨晨她在FB撰長文，分享臨別秋波的感受，除了感激經理人在其低潮時期的陪伴，亦勉勵年輕人︰「祝願香港社會未來棟樑嘅每一個人，身體健康！生活愉快！有緣再見！」

 

早前Sophia單飛為連鎖咖啡店拍廣告。（資料圖片）

 

 

轉載自: 晴報

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