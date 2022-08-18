G.E.M.31歲生日 男友Mark曬合照高調放閃

【晴報專訊】近年長駐內地的鄧紫棋（G.E.M.）前日31歲生日，她在IG發布多張生日派對照片分享喜悅。曾與G.E.M.傳出分訊的富三代男友魏俊傑（Mark），於IG上載放閃合照賀壽星女，更公開以「王后」稱呼女友，相信二人打風都打唔甩。

造型蛋糕上有G.E.M.的人型公仔及音符，令壽星女十分開心。（IG圖片）

G.E.M.近日推出新專輯《啓示錄》，日前她在微博開直播，她在鏡頭前用手捏鼻子，刻意又推又擠，反擊整容傳聞。另外，前日31歲牛一的她，於IG上載多張慶生派對的照片，見派對中有齊氣球及花束布置；壽星女與造型蛋糕合照，全程笑容燦爛。不過，G.E.M.上載的照片僅得獨照，未見男友及好友的身影。

G.E.M.感恩生活充滿愛

Mark趁女友生日po合照，冧爆壽星女。（IG圖片）

G.E.M.留言︰「又一年的生日，想跟自己說，GLORIA生日快樂。本來還想說點走心的話，但是我發現《啓示錄》整張專輯都走心了，有好多好多感想都寫在裏面了，想等大家接下來慢慢繼續感受。真的覺得我們有機會活著，已經是一件極其幸福的事情…我沒有甚麼特別生日願望，現在的狀態特別好，生活裏充滿愛與信心。」

至於男友Mark，前晚亦醒目地在IG上載甜蜜合照放閃，相中二人身穿白Tee情侶裝，他寫道︰「王后，生日快樂，希望你一生都開心幸福！」事實上，Mark早前為女友的新歌MV演出，今次他再度「攞正牌」放閃，絕對是廿四孝男友。