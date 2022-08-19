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19/08/2022

游學修邀金像影帝加持《校花校草》 「翻版迪麗熱巴」王紫影率先獲獎

#校花校草2022 #游學修
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　　【晴報專訊】由YouTube頻道「試當真」主辦的《校花校草2022》昨日舉行傳媒見面會，21位候選校花校草首次公開亮相，曾是毛記電視童星的劉皓嵐及20歲的「翻版迪麗熱巴」王紫影（Shadow）先拔頭籌獲「傳媒最喜愛大獎」。「試當真」主腦游學修表示邀得多位藝人任《校花校草》嘉賓，期望栽培勝出者成明日之星。

 

演藝經驗豐富的皓嵐（左）及就讀浸大電影系的Shadow先拔頭籌獲獎。

21位校花校草將接受「星級專業集訓」及拍攝真人騷。

510懶理買票傳聞，自認「九唔搭八」的性格有優勢。


　　經網上投票入圍21強的校花校草昨日會見傳媒，早前捲入買票風波的吳伊琳（510）憑16,698票成為「票后」，「票王」劉皓嵐則獲15,009票，不過510的風頭卻不及同場的王紫影。現年20歲、貌似內地女星迪麗熱巴的Shadow與皓嵐先拔頭籌，雙雙獲現場記者投選的「傳媒最喜愛大獎」。

 

（左起）游學修、許賢及蘇致豪寄語參賽者不要害怕haters攻擊。


　　「試當真」三位創辦人游學修、蘇致豪及許賢一同受訪，對於節目與港姐競選的分別，游學修說︰「大部分選秀節目以訓練為主，我哋主要畀觀眾認識佢哋，等佢哋累積人氣，當選後再培訓。」他指21強在未來九星期會接受專業培訓及拍攝真人騷，每星期淘汰一男一女，他透露已找來不同藝人做嘉賓，包括兩位金像影帝。

抽盡電視台選秀節目

　　而蘇致豪乘機抽盡各大電視台的選秀節目︰「參賽者畀我嘅觀感係『就是青春』，今次玩法似『全民造星』，展望佢哋『聲生不息』，做到『聲夢傳奇』，咁就大滿貫。」另外，他們宣布創立音樂品牌demo records，游學修表示他們的角色如同經理人，問到是否希望捧出姜濤或炎明熹2.0？他笑說：「人哋係大公司，資源同配套都好啲，我哋略盡綿力。」

　　至於大熱門Shadow受訪時，自覺不像迪麗熱巴︰「佢靚啲，但大家容易啲記得我，都係好事。」14歲的皓嵐是校草中年紀最小，他自言有較多幕前經驗，但不覺有着數。另外，被質疑買票的510說︰「公司已經解釋咗，同埋扣晒懷疑買嘅票，我無唔開心，因為我無做過！」

 

19歲的陳欣欣（Abbie）的IG女神照相當火辣，但昨日穿校服上陣狀態麻麻。

19歲的陳欣欣（Abbie）的IG女神照相當火辣，但昨日穿校服上陣狀態麻麻。

 

轉載自: 晴報

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