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22/08/2022

導演爆古天樂片場「精神分裂」 姜皓文拍《明日戰記》兩度中暑

#古天樂 #明日戰記 #姜皓文
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　　【晴報專訊】由古天樂（古仔）擔任總監製及主演的《明日戰記》，由拍攝至完成製作花近七年，投資總額達4.5億港元，是香港有史以來首部大製作的科幻電影。《明》片導演吳炫輝和演員姜皓文（黑仔）日前受訪，黑仔苦笑形容戲服「唔係人着」，更因此兩度中暑；導演則大爆古仔在片場身份多變如「精神分裂」，可見古仔對電影的認真和熱情。

 


　　《明日戰記》導演吳炫輝坦言，執導大製作深感壓力，但感謝古天樂給他信心，放手讓他發揮。對於電影片長僅101分鐘略嫌太短，吳炫輝表示是刻意安排：「同監製傾過，想節奏做得好啲，所以一路刪減，有啲演員犧牲咗，其實好難取捨，唔想cut，但最終都要落刀。」姜皓文聞言即唉聲嘆氣，暗示自己的戲份被刪剪最多：「有啲場口自己好鍾意，最後都忍痛剪咗。」

花3小時化爛面粧

 

黑仔每天花至少三小時化粧及紮頭髮，雖然辛苦但十分值得。


　　提到古仔既是大老闆又是主角，吳炫輝大讚古仔十分專業，「雖然古生係老闆，但佢知道一埋位，身份就係一個演員。」黑仔說︰「古生好忙㗎，收咗工都留喺現場，照顧其他演員。」吳炫輝亦說：「佢會突然精神分裂，做完演員就變咗道具組，粒螺絲鬆咗佢都會理。」拍攝時正值五月，演員穿上重30多磅的厚裝甲，體感氣溫高達40多度，可謂苦不堪言，黑仔形容︰「我哋套衫啲物料唔係畀人着，所以好辛苦，都唔知點解五、六月咁鬼熱，我都中暑兩次，可能因為唔夠瞓，要好早起身化粧，日日用三個鐘化爛面粧同黐金牙，又要紮頭髮，都幾甘，但好值得。」

 

劉青雲與古仔穿上重達30多磅的裝甲開工。


　　眾所周知，古仔是科幻電影迷，吳炫輝同樣對科幻電影有情意結：「科幻電影喺香港好似遙不可及，咁啱我以前從事特技行業，覺得我哋可以嘗試跨越呢個領域，但需要有人肯去挑戰同行出呢一步。」而黑仔則指太太殷寧也是科幻電影迷，「太太知道我有份拍，開心過我好多倍，我話『你老公有份拯救地球』，佢好開心。」

 

古仔收工後仍會留在片場，跟導演研究拍攝方式。

 

轉載自: 晴報

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