內地節目食豬糧掀熱議 容祖兒︰想養豬好耐

【晴報專訊】樂壇天后容祖兒早前於內地節目《牧野家族》中食豬糧，惹起香港網友熱烈討論。久未在港亮相的祖兒，昨日出席品牌活動，解釋豬糧是由其電飯煲所煮，希望感受寵物生活，更自爆有意養豬。

祖兒直認母親已不會強求她找到男朋友。

容祖兒昨日與魏浚笙（Jeffrey）、倪晨曦等出席時裝品牌開幕活動，近兩年沒有在港現身公開活動的祖兒，被問到在《牧野家族》食豬糧一事，她強調節目主題是回歸大自然︰「豬嘅飼料都係由我嘅電飯煲煮，其實同麥皮差唔多味…好多養貓狗嘅朋友，都會試下佢哋啲糧多唔多味精；而我喺節目嘅任務就係養隻豬仔，同埋我想養豬好耐。（想開農場？）拍節目時開心，又曬黑咗，但開農場太複雜。」

祖兒認為食豬糧無問題。（網上截圖）

呻難脫單慶幸胞弟生性

對於祖兒母親在《牧野家族》中呻女兒單身留有遺憾，祖兒強調不可隨便搵另一半︰「我諗都無乜機會，唔係灰心，好彩我細佬生性有小朋友。（你唔生性？）佢生性就得，我呢方面唔生性。（媽咪催？）佢專心湊B（孫）。」至於可有留意同場的「新一代男神」Jeffrey？祖兒笑說︰「靚仔點會逃得過我法眼？但佢唔係我杯茶，靚仔但係小朋友嚟！」

Jeffrey相信「6膠」拍檔Edan心情OK。

另一邊廂，Jeffrey透露將拍攝電影，戲中更有武打場面，但他笑言拉筋比較難︰「好彩有學過泰拳。（擔心被打傷俊臉？）做演員最重要投入，我好想著西裝打，覺得好有型。」提及ViuTV節目《膠戰SSP》延播，問他可有跟MIRROR成員、「6膠」之一的呂爵安（Edan）聯絡？Jeffrey指他們有互傳短訊，但不清楚對方的心情︰「我唔係心理學家，單憑文字睇唔出喎，但相信佢心情OK。」

腹大便便的倪晨曦大騷長腿，依然明艷照人。