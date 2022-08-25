即場加戲自肥 黃智雯密謀摸羅天宇胸肌

【晴報專訊】馬德鐘與黃智雯昨日出席新劇《再見•枕邊人》（暫名）拜神儀式，二人在劇中飾演夫妻，但智雯同時跟羅天宇發展姊弟戀。智雯笑言會即場加親熱戲，乘機接近兩位男主角自肥。

馬德鐘與黃智雯曾合作兩、三次，今次在新劇終於談情，不過劇情指智雯因失憶而離開馬德鐘，她笑說：「我做番自己，因為平時都成日失憶。」問他們可有親熱戲？智雯笑言︰「我會自行加插落去。」馬德鐘講笑指二人一起睡，卻同床異夢，又踢爆智雯跟羅天宇有一段姊弟戀。智雯笑言劇中造型戴眼鏡，成功減齡，感覺跟天宇較合襯，她又大讚天宇說：「佢好大隻。（趁機摸對方？）梗係即興加戲啦，佢仲會爆肌㗎。」馬德鐘即取笑智雯︰「就算無都加落去。」

黃智雯在劇中因失憶而影響與馬德鐘的夫妻情。

羅天宇獲讚大隻又靚仔。

馬德鐘不介意「執四攤」

提到新劇男主角原定三個人選馬國明、陳展鵬和袁偉豪，但他們均先後推劇，馬德鐘不介意被指「執四攤」：「呢行就係咁㗎啦，我唔覺得係咩一回事，反而覺得好幸運。」至於他早前主演的《雙生陌生人》收視低，他自言沒有任何壓力，反而有動力拍攝令觀眾更喜歡的題材。

張曦雯以女強人造型現身，展現身材曲線。

同場的張曦雯在劇中飾演馬德鐘女友，亦是首度演後母角色，她說：「呢方面我無經驗，我就想像自己好愛啲貓貓狗狗，因為貓狗都唔係我親生，哈哈！」她揚言因角色引發一點點母性，但坦言自己耐性一般，更被朋友形容十分「燥底」。