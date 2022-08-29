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29/08/2022

劉青雲拍《明日戰記》受腳傷 古天樂頸椎重創 赴美做手術

#明日戰記 #古天樂 #劉青雲
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　　【晴報專訊】古天樂（古仔）嘔心瀝血監製及主演的科幻電影《明日戰記》昨日正式上映，首日票房截至下午五時已近260萬元，成為本年度華語開畫票房冠軍。古仔與戲中拍檔劉青雲受訪，古仔因長期穿著重逾33磅的裝甲，以致兩節頸椎重創，要遠赴美國動手術，為了這部電影犧牲不少。

 

 

　　古天樂和劉青雲在《明日戰記》中肩負保護地球的責任，每次出動都要穿上重逾33磅的裝甲打鬥。青雲坦言十分辛苦：「真係好重，去廁所又麻煩，去完著番套裝甲都要幾分鐘，仲要幾個人幫我。」古仔透露最初花半小時穿整套裝甲，後來慢慢熟習至15分鐘便完成；拍攝時天氣酷熱，他們每天揹著重重裝備開工，古仔直言當時瘦了近十磅，不過青雲笑言︰「係好吃力，熱到可以倒水出嚟，但我好快補番，又唔係瘦好多。」

 

青雲和古仔在酷熱天氣下穿上又重又厚的裝甲，熱得汗流浹背。

 

頸骨換成鈦金屬

 

　　拍攝連串動作場面難免受傷，青雲自爆開拍初期不慎弄傷右腳。「我吊住威也落地嗰陣太快，『銀』到腳板，但要繼續拍，所以九個月後先好番。」古仔的傷勢則嚴重得多，「拍嘅時候無受傷，但兩年後條頸有事，去咗美國做手術，兩節頸骨換成鈦金屬。醫生話類似呢啲情況，係運動員先有，因為佢哋成日撞，而我受傷最大可能就係著住裝甲。」他坦言痛到難以忍受：「醫生問我痛到咩程度，由一至十級最痛，我話係十級，仲要係長期痛，痛嗰時要食嗎啡藥止痛，瞓覺都轉唔到身。」

 

古仔因穿上這套裝甲令頸椎受傷，痛到難以入睡，令他苦不堪言。

 

　　古仔更分享一件在手術室發生的趣事，「麻醉師喺手術前叫我簽份嘢，到我差唔多瞓著時，佢突然話仲有一份要我簽，但我已經暈暈地，仲以為叫我簽生死狀。原來份文件係話如果發現有多節頸骨受傷，就要我授權先可以做埋。做完手術就完全唔痛，已經好番晒。」身旁的青雲聞言笑說︰「唔怪你之前喺片場成日黑口黑面，依家條頸咪好硬？難怪你鍾意拍機械人片，又唔使瞓覺。」青雲表示拍《明》片有不少新穎體驗，包括在綠布前對空氣演戲、駕駛戰車等，古仔則說︰「我都體驗咗直升機俯衝落嚟嘅感覺，架直升機擺咗喺雲台上，真係『chok』到你暈。」

 

預告下部戲打外星人

 

　　眾所周知古仔熱愛科幻電影，問他會否開拍續集？他指︰「睇埋呢部先。呢套籌備咗好耐，尤其係前期特技。」導演吳炫輝笑古仔在片場會精神分裂？古仔笑言︰「我哋買晒啲綠布無得再買，要自己染布；個大廈景又被風吹冧，要由頭搭過，點會唔精神分裂？簡直精神崩潰！但中途都無諗過放棄。」他揚言下一部電影會放入最愛的外星人題材，「依家搞緊，仲難拍過呢部十倍，都係用番本地製作班底，會全部用LED拍太空大戰。」

 

轉載自: 晴報

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