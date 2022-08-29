撞衫風波 造型師失言犯眾憎 許廷鏗代向C AllStar道歉

【晴報專訊】林家謙的七場紅館騷昨晚圓滿結束，近日第二場嘉賓、C AllStar成員吳崇銘（King），被發現與第四場嘉賓許廷鏗（Alfred）撞衫。兩位當事人毫不介意，但Alfred造型師的惹火言論引發一場撞衫風波。Alfred代造型師公開向King道歉︰「造型師係我團隊，我絕對有責任﹗」。

Alfred與King撞衫，被網民取笑似穿了病人服。（資料圖片）

在林家謙演唱會上，嘉賓Alfred與C AllStar的King隔空撞衫，Alfred的造型師在IG限時動態發布︰「我製造咗一個史詩級錯誤，Sorry，因為我對C AllStar完全無興趣，無聽佢哋嘅歌，更加唔會留意佢哋，亦都完全唔知佢哋係嘉賓，我依然覺得牙鏗（許廷鏗）著得好睇好多。」被網民狂轟無禮又輕佻。

Alfred與King撞衫，被網民取笑似穿了病人服。（資料圖片）

林家謙林宥嘉隔空對唱

Alfred無辜成箭靶，前晚特地為造型師失言拆彈。

前晚Alfred演出新城台慶音樂會，提及撞衫一事時表示︰「係King著先（衫），我都有啲唔好意思。（造型師失言引發公關災難？）我確實要講聲對唔住，因為佢（造型師）係我團隊嘅﹗」他表示會訓示造型師要多聽廣東歌︰「佢鍾意MC張天賦嘅歌，我會介紹埋佢聽C AllStar嘅歌，叫佢多留意香港歌手同廣東歌。」其後，他在社交網發文致歉︰「我絕對有責任代團隊，對King及C AllStar帶來任何冒犯或不便，好好的講一聲對不起。」昨晚，King亦在IG笑言撞衫無問題：「我覺得大家都著得好好睇㗎，我仲希望可以同許廷鏗喺同一個台上邊撞歌！」

林家謙愛犬Waffle首踏紅館，表演當眾遛狗。

另外，前晚林家謙舉行第六場個唱，他帶了愛犬Waffle登上紅館舞台，好友Tyson Yoshi、Serrini任嘉賓。全晚最驚喜的是家謙邀得台灣歌手林宥嘉隔空連線，並合唱《壞與更壞》及《飛》，掀起全晚高潮。

身在紅館的林家謙與林宥嘉隔空合唱，為樂迷送上驚喜。

好友Tyson Yoshi前晚任嘉賓。