《黯夜守護者》暫成最後一劇 陳敏之冀專注打理生意

【晴報專訊】無綫新劇《黯夜守護者》將於下周一播出，陳敏之和江嘉敏在劇中飾演母女。而敏之透露《黯》劇將是自己暫時最後一套劇，但她解釋並非離巢，而是因為近年沒有拍劇，希望將時間投放在自己的生意上。

敏之（左）和江嘉敏拍劇拍出好感情。

一眾《黯夜守護者》演員陳敏之、江嘉敏及陳煒（煒哥）等昨日出席宣傳活動，身在內地工作的男主角陳展鵬，則以視像方式「現身」。敏之自言在劇中是悲情人物，未成年已產下「囡囡」江嘉敏，問她可接受有這麼大的女兒？敏之稱︰「因為劇情發展，我都會欣然接受。」江嘉敏則說︰「監製悉心處理過我嘅造型，齊蔭頭加埋衣飾配搭，睇上嚟後生啲，幫到好多。」問她們是否拍出真感情？兩人異口同聲表示，在拍劇期間與陳展鵬及謝東閔經常一起吃火鍋，大家已十分熟絡。

另外，敏之感觸指《黯》劇將是她暫時最後一套劇集，但她解釋並非約滿︰「呢兩年無拍劇，所以無晒存貨，但之後只要時間配合到，我都會拍劇。其實我準備出自家品牌嘅護膚品，所以都希望投放多啲時間喺生意上；（囝囝）子樂新學期升小學，我亦可以放多少少時間喺生意方面…我明白幕前演出可以保持人氣同曝光率，但暫時要兼顧兩者有少少吃力。」

陳煒憶初戀令媽媽激心

煒哥本月底舉行婚禮，她希望一切從簡。

同場的煒哥在劇中有一個15歲的兒子，提到飾演兒子的楊凱博，煒哥對他讚不絕口；她笑言自己15歲時仍傻更更︰「當時反叛時期，無心向學走去拍拖，初戀嚟，呢件事最令媽媽激心。（初戀維持多久？）唔記得喇，哈哈！」