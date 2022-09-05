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05/09/2022

炎明熹染疫即時停工休息 姚焯菲︰演出會小心啲

#炎明熹 #音樂會 #姚焯菲 #鍾柔美 #肺炎
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　　【晴報專訊】炎明熹（Gigi）前晚宣布確診新冠肺炎，無奈缺席前日兩場《廖國敏x Johnny Yim時光漫遊》音樂會演出。昨日Gigi的《聲夢傳奇》好姊妹姚焯菲（Chantel）及鍾柔美（Yumi）率領《聲夢2》師弟妹拍攝新歌MV，Chantel表示過去一星期無見過Gigi，而她工作及演出時亦會加倍小心，以免染疫。

 

 

 　炎明熹上周五聯同詹天文及冼靖峰（Archie），為Johnny Yim（嚴勵行）及香港管弦樂團合作的音樂會任表演嘉賓。惟當時已有現場觀眾指，無戴口罩獻唱的Gigi表現失準，除了唱不到高音外，聲音沙啞又有咳嗽，似乎當時已有病徵。炎明熹經理人回應傳媒稱︰「炎明熹對新冠病毒測試呈陽性，公司會即時將她的工作調配，Gigi現時已暫停一切工作，嚴格遵守衞生防護中心指引進行休息隔離，直至康復為止。」Gigi缺席餘下兩場音樂會演出，Archie及詹天文則如常獻唱。

 

有觀眾指Gigi上周五演出時已不在狀態，當時疑似已有病徵。（IG圖片）

 

冼靖峰表示非密切接觸者

 

詹天文（前排左二）企正Gigi旁邊，他們在舞台上亦沒有戴口罩。（IG圖片）

 

　　正在休養的Gigi昨日雖然未有出po，但她在IG限時動態寫上「謝謝」回覆詹天文的祝福，及後又轉發粉絲後援會中秋派物資的活動照片。另外，Gigi原定在本周五（9日）參與商台《叱咤樂壇Brand New Live生力軍音樂會》，現時未知能否趕及痊癒上台演出。至於上周五與Gigi同台演出的Archie前晚在IG開直播，他表示根據現行的檢疫措施，跟感染者同住的人士才會列為密切接觸者，所以他不用隔離。

 

Archie前晚開直播，就完騷後沒有跟歌迷近距離接觸而致歉。（IG截圖）

 

鍾柔美日日做快測保平安

 

Chantel（左）及Yumi年紀輕輕已成大師姐，教導師弟妹比賽前要集中精神。

（左起）XiX成員鄧曉殷（Kiele）、莊殷玥（Vici）、梁善知（Crystal）及劉芷君（Aster）在MV中勁歌熱舞。

 

　　不過，昨日一班《聲夢傳奇》師兄姐率領《聲夢2》師弟妹拍攝新歌《Hat Trick》MV，Gigi、Archie及詹天文齊齊缺席，只有姚焯菲及鍾柔美等現身。Chantel解釋眾人分開幾天拍攝MV，又表示已在WhatsApp群組慰問Gigi，她說：「我哋都有叫佢（Gigi）好好休息，佢都有話多謝問候，不過回覆嗰陣就無講自己情況。我哋過去一個星期都無見過面，自己演出或者工作都會小心啲！」提到二人既要返學又要開工，可會擔心身體變差？Yumi回應︰「驚唔驚都要做好防疫措施，我每朝都做快測，戴好口罩，做好消毒功夫，屋企人都有叫我哋小心啲。」至於同場的《聲夢2》師妹組合XiX，六位成員中只有四人到場，提到下月2日《聲夢傳奇2》舉行決賽，會否擔心染疫影響演出？劉芷君（Aster）表示︰「大家都會做好防疫措施，要除口罩會行到好遠先除，飲水都會隔遠啲。」

 

轉載自: 晴報

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