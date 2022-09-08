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08/09/2022

嘆樂壇新人上位難 陳曉東想做最強經理人

#陳曉東
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　　剛度過47歲生日的陳曉東（東東），下月22日假西九文化區戶外場地舉行《HARBOUR THE SONIC陳曉東演唱會2022》，並推出全新廣東歌《這種年紀》，正式回歸香港樂壇。已成兩女之父的東東，除了落力栽培兩名小公主的藝術才能外，他亦想突破自己，期望未來一嘗當經理人滋味，「我歌手出身，對音樂亦有sense，自覺有呢個能力！」

 

東東心繫香港，一直緊貼本地樂壇消息。

 

　　近年在內地發展兼已移居北京的陳曉東，近日回港準備開騷。身為80後歌迷的學生男神，東東至今依舊凍齡，未見歲月痕迹。他坦言為保持身形，除了時常健身，亦嚴格戒口，「依家食嘢都係少油、少糖，盡量簡單生活，就算去各地做商演，飲酒都可免則免。」談到北京生活，東東說：「我爸爸之前都移居上海，早年好多製作公司、導演都集中喺北京，我都留咗喺北京咁多年，一早習慣晒。」

 

伍仲衡早年為東東創作《愛妳（躲妳）》，近日二人合體炮製新歌《這種年紀》。（FB圖片）

 

明年或再戰紅館

 

　　1995年出道的東東不但橫掃樂壇新人獎，多年來亦推出《猜猜猜》、《心有獨鍾》及《劃火柴》等多首經典情歌。對於現今的香港樂壇，東東亦有留意，「我有聽過陳卓賢嘅新歌《Distance》、ToNick之前首《長相廝守》，亦知道林家謙啱啱開完紅館騷！」他認為新一代歌手需要更加勤力，「依家宣傳方式同以前好唔同，雖然可以隨時網上開live唱歌，但歌迷選擇更多，要跑出唔係咁易。」問東東可想過為本地樂壇培育新血？他笑言想成為經理人：「我對音樂有自己嘅sense，了解邊隻歌適合邊個歌手唱。我本身又係歌手出身，唔會淨係從商業角度睇，相信自己係一個開明嘅經理人！（希望涉足幕後？）講唔實，要睇有無投資者同機會，我都唔介意困身。」

 

　　下月開騷的東東，透露已入紙申請紅館開騷，希望明年成事。「我唔心急，19年開過紅館騷，暫時想搞好下月西九戶外騷，粉絲幫我諗嘅歌單有成60首，但到時最多都係唱20幾首歌。」提到不少港星參加內地綜藝真人騷後爆紅，曾於前年出戰《追光吧！哥哥》的他，笑言當作新嘗試，「如果節目賽制以對戰或比賽淘汰方式，自己就唔太接受，我比較鍾意純唱歌多過比賽，都係以音樂為主。」

 

東東前年曾參與真人騷《追光吧！哥哥》，大跳勁舞顯實力。（資料圖片）

 

讚女兒歌精舞勁

 

東東兩位千金曾在爸爸的MV中粉墨登場，造型可愛。（FB圖片）

 

　　東東今次偕太太王妤嫻回港，大女陳芷霖（Kathelyn）及細女陳芷怡（Katheryn）則留在北京上學。東東笑指女兒都是自己的歌迷，囡囡不但在爸爸歌曲MV《落日城池》獻聲及出鏡，又以鋼琴彈奏爸爸代表作《心有獨鍾》，遺傳父親的音樂天份。「佢哋都係七、八歲，除咗學街舞同芭蕾舞，嚟緊會參加合唱團，我希望培養佢哋嘅音準同拍子感，盡量畀佢地學習唔同興趣。（女承父業闖樂壇？）小朋友發展好難估計，好似我爸爸都估唔到自己個仔做咗歌手！」

 

轉載自: 晴報

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