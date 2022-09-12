隻身來港追夢搣甩外國口音 蘇韻姿與媽媽分隔兩地最內疚

【晴報專訊】蘇韻姿今年跳出《愛•回家之開心速遞》的舒適圈，先在《白色強人II》中演患病小提琴家，近日又在綜藝節目《好聲好戲》中，以高水準聲演獲評判一致讚賞。在加拿大出生及成長的她，初來港時滿口「鬼妹腔」，全因夢想和熱誠，令她忍痛與家人分隔兩地，默默耕耘學戲；她希望做出好成績，讓媽媽為她驕傲。

蘇韻姿過去五年多在《愛•回家》飾演熊心如，角色深入民心，沒料到這位在加拿大長大的「鬼妹仔」，竟然參加《好聲好戲》第二季挑戰配音；明顯下過苦功的她，令出名嚴格的主席評判汪明荃及資深配音員都刮目相看。蘇韻姿回想16年來港參選香港小姐時，仍滿口外國人腔調：「但我認為既然港姐代表香港，我就要講好本地人的語言。」她坦言選美後即獲得拍劇機會，感恩之餘亦努力學習香港文化，在演技及語言方面力求進步。「起初加入《愛•回家》時，遇到同樣在外國長大的湯盈盈，她幫了我最大忙。由當初看不懂劇本的中文，到拼音要拼八成，直到現在，《愛•回家》的劇本幾乎不需要拼音了。」

經過數年努力，現在蘇韻姿看中文劇本已不需拼音。（IG圖片）

心痛母親受閒言閒語

蘇韻姿視《愛•回家》拍檔為重要的家人。（IG圖片）

離開出生地、離開家人朋友，蘇韻姿獨個兒在香港發展，當中自有不少辛酸。她笑言雖然已習慣獨立生活，但每天開工都不忘找下班後的「飯腳」。她說︰「《愛•回家》的家人很好，但畢竟大家各有家庭，我也不希望常常打擾他們。說到其中一件最窩心的事，就是『豹哥』單立文和『豹嫂』胡蓓蔚招待我到他們家吃飯，可能是簡單的蒸排骨、烚菜和洋蔥雞翼等家常菜，但我一邊吃一邊添飯，那份愛和一家人吃飯的感覺，真的很窩心。」

蘇韻姿與媽媽感情要好，因疫情所限只能視像見面。（IG圖片）

由於疫情關係，蘇韻姿近三年無法回加拿大探望家人。她形容跟媽媽的關係如膠似漆，所以她十分掛念對方。「最近跟媽媽視像聊天，發現她開始老了，跟上次見面相比，她的外表已有點不同。雖然我仍可透過螢幕見到她，但如果她孤單失意想找我分享，她就不能隨時找到我了。」說著說著，蘇韻姿忍不住熱淚盈眶，「這些時候我就會質疑自己，到底我不顧一切來港發展是否正確呢？為了自己的夢想和理想，我好像撇下了媽媽。但媽媽總是不想讓我知道她不開心，這才最難受，我情願她罵我。」她坦言，知道媽媽曾聽過不少閒言閒語，例如「當女兒是搖錢樹」等，但媽媽仍全力支持她追逐夢想，所以她決心要做出好成績，以報答媽媽。

保持新人好奇心

蘇韻姿在《白色強人II》飾演絕症小提琴家，讓觀眾看到「熊心如」以外的一面。（IG圖片）

蘇韻姿在《好聲好戲》中的精湛聲演，獲評判一致讚賞。

除了繼續演出《愛•回家》，蘇韻姿今年有不少新賞試，包括演出《白色強人II》及參加《好聲好戲》，讓她有機會演繹「熊心如」以外的角色，令她大呼過癮。「在《好聲好戲》中，我學會運用聲線演戲，這些是平日的工作沒法學到的。我配音的每一場戲，跟我平日演的角色完全相反；當踏上舞台，感覺到所有人看著自己，然後聽到倒數三聲的音效，那種緊張是拍劇經歷不到的。」她指每個機會都讓她成長：「我覺得蘇韻姿將來的路是分岔的，希望多方面發掘和嘗試。雖然這幾年演《愛•回家》已經愈來愈上手，但我仍自覺是新人，保持好奇心，繼續學習和進步。」