病癒復工 聲沙炎明熹戴口罩曬小蠻腰

【晴報專訊】炎明熹（Gigi）本月初確診新冠肺炎，要臨時停課及停工，有傳她受停工影響損失近百萬元。昨日Gigi病癒後首度現身，孖After Class隊友出席大家樂活動，只見穿上露腰裝的她精神奕奕，但聲綫仍然沙啞，她亦戴上外科口罩示人，確保現場人士安全。

（左起）Chantel、Windy及Yumi戴透明口罩曬靚樣，Gigi則小心為上，戴外科口罩現身。

炎明熹、姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）及詹天文（Windy），昨日到奧海城出席大家樂活動。本月3日宣布染疫的Gigi，昨日正式康復出關，四人吸引大批粉絲到場打氣。Gigi大曬小蠻腰，看來清減了少許，而她全程戴上外科口罩，其餘三人則戴上透明口罩。問到身體狀況如何？Gigi說︰「我還好，只係聲音上仲有少少缺陷。」

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Gigi康復後首度公開露面，獲大批粉絲支持。

Gigi透露中招期間身體最不適時，只是比感冒嚴重一點，現已康復得七七八八。有傳因停工而損失近百萬元？Gigi說︰「我無聽過，但有啲工作cancel（取消）咗，好似之前同Windy、冼靖峰出席嘅管弦樂團音樂會，我就無得出席，好彩Windy幫我頂咗個騷。」如何報答對方？Gigi將咪高峰遞給Windy，Windy笑說：「一杯珍珠奶茶啦。」另外，Gigi表示今天會如常上學，但因聲線未完全回復，因此盡量減少唱歌。

Gigi（前中）因確診缺席兩場港樂音樂會，其表演部分由Windy（前左二）捱義氣頂上。（資料圖片）

提到在音樂會上頂替Gigi獻唱，Windy說︰「起初都擔心Gigi嘅身體狀況，雖然無上台綵排過《Dear Friend》呢首歌就唱，但好彩都演繹到，我用咗自己嘅方法去唱。」此外，Chantel將於本月22日16歲生日，問她屆時如何慶祝？她說︰「都會出去食飯嘅，因為當日係weekday（平日），到時再睇下會唔會同朋友出去玩。」至於Gigi、Yumi及Windy均笑言已準備生日禮物送給隊友，但希望保持神秘感；他們又透露After Class正準備推出新歌，並預告是一首快歌。