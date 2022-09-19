製作新專輯《啓示錄》燃創作夢 鄧紫棋預告出版小說做才女

【晴報專訊】鄧紫棋（G.E.M.）閉關半年製作新專輯《啓示錄》，將新碟歌曲製作成14集「音樂連續劇」MV，並擔任MV製作人、編劇及監製，衝破歌手框框，展現幕後才華。日前G.E.M.接受本報專訪，透露正撰寫《啓示錄》小說，「《啓示錄》嘅小說依家寫咗一半，希望全國發行。」即將升呢「宇宙最強」女作家。

鄧紫棋今次破天荒製作《啓示錄》14個MV，以音樂連續劇方式說故事。G.E.M.為新專輯花盡心血，更獲造型師男友魏俊傑（Mark）擔任男配角。G.E.M.日前接受本報線上訪問，直指拍攝過程遇上無窮無盡的難題，「今次MV連續劇拍到一半，已經有好多突發難題，包括上海疫情，我要隔離檢疫；然後原本嘅男主角、男配角都要換人，最後要重拍同臨時換角，劇中我演嘅Gloria喺廢土無希望，自己當時心情就好似角色一樣。」不過，幸好Mark捱義氣登場任MV男配角，令她放下心頭大石，「因為兩個男角都要換人，男主角由內地男星孫晨竣頂上，佢本身係演員有經驗；男配角原本係李治廷，最後搵咗Mark上陣。」

日前G.E.M.接受本報線上訪問，坦言拍攝MV時面對不同困難，曾感到十分崩潰。（網上截圖）

讚Mark臨危受命表現佳

外形亮眼的Mark臨時頂替李治廷任男配角，與G.E.M.談情。（資料圖片）

在MV連續劇中，G.E.M.分飾Gloria及秋兩個角色，她在《HELL》MV中與Mark先經歷甜蜜一刻，最終遇車禍陰陽相隔，愛得淒美。對於Mark臨危受命，G.E.M.有讚無彈︰「我好欣慰，Mark係素人無演戲經驗，好大挑戰。佢拍第一場戲已經好緊張，仲有鏡頭恐懼症要食鎮靜劑，MV導演都好好，將最難搞嘅戲都放到最後先拍。（Mark演出過關？）我好滿意，仲想點？（有唱歌潛質？）應該無，今次拍完佢話以後咪搞。」

外形亮眼的Mark臨時頂替李治廷任男配角，與G.E.M.談情。（資料圖片）

在《啓示錄》企劃同時兼顧幕前、幕後工作，G.E.M.說︰「上次做專輯《摩天動物園》製作人，已覺得挑戰好大，今次寫埋故事做編劇，以前真係無諗過，依家寫緊《啓示錄》小說。」過往主要創作曲詞及主唱的她，現時以「創作者」為目標。「14個MV加埋都係大約58分鐘，因為時間所限，好多細節都展示唔到，我好想以小說方式表達更多細節。（何時推出？）我諗要再寫多陣，依家只係寫咗一半。（全國發行？）如果寫得好，梗係希望可以發行小說版。」

G.E.M.在故事中變身機械人Gloria。

遇好劇本願拍音樂電影

G.E.M.忘我演出，成功克服鏡頭恐懼。

G.E.M.今次唱而優則演，擔任音樂連續劇女主角，她笑言突破自己：「以前拍MV或者拍戲，我都有拍攝恐懼，驚演得唔自然，一路以嚟拍MV已經係極限，今次拍咁多首MV反而無咁驚，突破咗自己界線。（想拍音樂電影？）如果價值觀、劇本適合都可以。」她自言經歷《啓示錄》這次大考驗，也算成功升呢，「今次組織咁大個製作同拍攝，好多嘢要克服，用自己經歷去引證音樂信念，寫歌嗰陣亦無諗過自己把聲唱唔唱到，突破好多思想限制，學咗好多嘢。」