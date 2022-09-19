處女執導困難想放棄 李佳芯千辛萬苦請張同祖演出

【晴報專訊】李佳芯（Ali）為慈善機構「耆智園」拍攝關注腦退化症短片《伴》，集導演、編劇、監製及演員於一身。短片昨日於網上首播，Ali為慈善碌盡人情卡，並用誠意打動資深導演兼演員張同祖出山，在片中飾演父女。首次參與幕後的Ali坦言過程比想像中艱辛，一度想放棄。

Ali坦言最初以為今次慈善project不用花很多錢，怎料真實與想像完全兩回事，令她萌起放棄念頭。

李佳芯今次可謂由零開始，由於從無製作經驗，要四出「拍膊頭」找幕後朋友幫忙。過程困難重重，Ali因為壓力太大而萌生放棄念頭，她表示︰「我初時諗得太簡單，到真正去搵人幫手時先發現比想像中難，當時真係好徬徨無助。老實講我一蚊都無收，既然唔係為賺錢，點解我要攞苦嚟辛呢？」幸好最後得到幕後朋友們協助解決難題，才令她順利完成。

Ali拍攝短片《伴》，首次擔當幕後崗位。

張同祖不知Ali是誰

Ali感激張同祖無私分享，令她認識真正的電影世界。

Ali透露邀請到多年未有亮相幕前的張同祖出山，與她演兩父女，過程過五關斬六將。Ali先托朋友聯絡張同祖，但對方卻不知道李佳芯是誰，更沒看過她的作品，Ali說︰「我膽粗粗約佢出嚟飲茶以表誠意，第一次見面祖哥畀咗好多劇本上嘅寶貴意見。經過幾次見面後，終於打動到佢出山演出。」Ali感激祖哥不但無計較酬勞，更在拍攝時無私分享執導經驗︰「我喺佢身上睇到佢對電影嘅執着同熱誠，十分敬佩。」令她獲益良多。

最終Ali籌備歷時一年的心血，昨日在其個人YouTube頻道播出，同時宣布推出個人YouTube頻道，可算是「雙喜臨門」。她透露本來打算舉行首映禮，廣邀長者及傳媒好友，奈何疫情反覆令計劃泡湯，她表示︰「我諗深一層，搞首映最多都係幾百人入場睇，但呢個project受眾更多先有意義，所以最後以網上形式播出，大家都可以免費睇到，影響力先會更加大！」