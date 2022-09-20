  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
娛樂情報
時事要聞FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀全城聚焦點小事大意義政•漫
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 新冠肺炎 國安法 大國博弈 共同富裕

20/09/2022

訪談憶亡父爆喊 陳煒婚前繼續拍爆破戲

#陳煒
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】陳煒（煒哥）將於本月底與醫生男友陳國強拉埋天窗，昨日她為劇集《黯夜守護者》宣傳，監製吳冠宇率眾演員送上鮮花及心意咭，煒哥感動得眼濕濕。受訪時煒哥透露忙於拍攝電影《無間一戰》，只在婚禮當天可以放期。煒哥又指日前在無預警下拍了一場爆炸場面戲，雖然有後期特效，但她也要拍動作反應，「場戲講我開車門時突然爆炸，成個人向後飛，地下得一張塌塌米，我助手好擔心，不停叫我小心，擔心我喺婚禮前受傷。」

 

婚期在即，但煒哥透露婚紗未做好，所以仍未試身。

煒哥在《 星光路上》訪問中談及亡父，當場灑淚。

 

　　另外，煒哥接受無綫《星光路上》訪問時，談及父親今年四月因病離世，當時正忙拍劇集《回歸》，令她留有遺憾︰「我覺得好少時間陪佢。」煒哥又分享父女相處點滴︰「我知道佢成日攞我啲相畀啲朋友睇，聽到人哋讚美我就好開心。」她透露由18歲開始，父親每年為她拿「香港小姐」報名表格，但被她拒絕。主持問有沒有承諾過父親要做出成績？煒哥眼濕濕答︰「無特別講呢啲，但喺2018年我拎到『最受歡迎電視女角色』，同馬國明夾份搞慶功，我請咗爹哋嚟…（開始淚崩）當時爹哋好開心。」

 

煒哥與父親合照。

 

轉載自: 晴報

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

我要回應

更多娛樂情報文章

你可能感興趣

#陳煒

更多世事政情文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel，即賞$25咖啡禮券！

【DIVA Bonus】賞POME海洋納米5秒祛皺眼膜

全城最齊新股資訊，etnet一網打盡

etnet.com.hk