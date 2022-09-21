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21/09/2022

太太郭思琳誕8磅大隻仔 吳浩康聽BB喊聲開心彈起

#郭思琳 #吳浩康 #BB
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　　【晴報專訊】吳浩康（Deep）和郭思琳（Margiela）今年3月初宣布奉子成婚，昨日兩人宣布兒子「撐撐」已於本月14日出世，而囝囝是一名8磅11安士的大隻B。Deep陪愛妻入產房兼負責剪臍帶，當聽到BB第一次喊聲，開心得像中頭獎一樣彈起，認真搞笑。

 

吳浩康、郭思琳和囝囝「撐撐」的首張全家福。

 

　　吳浩康升呢爸爸，太太郭思琳昨日在社交網分享喜訊，貼出一家三口合照及囝囝單人照，囝囝肉騰騰，十分可愛。Margiela留言「撐撐（乳名）小朋友！歡迎加入吳氏家族！」她指一直都知「撐撐」是大碼B，但估不到自己的肚子可以容納一個8磅11巨嬰，「怪唔知催生咗17個鐘你都唔肯出嚟啦，原來係大件到出唔到嚟。今次呢個生育過程真係痛不欲生，最難捱嘅係好想順產；但一直催生到開刀前都等唔到宮頸打開，淨係不斷地feel到劇烈陣痛…不過最後見證住你平安出世，呢樣先係最緊要！」Margiela還大爆︰「我仲好記得喺產房，Deep爸爸聽到你第一下喊聲，佢開心到好似中獎咁成個彈起！」

 

剛出世的「撐撐」重8磅11安士，好好肉地。

 

 

Deep佩服太太陣痛17小時

 

Deep之前陪太太一起拍下多輯孕照。（資料圖片）

 

　　雖然最後要剖腹吃了個「全餐」，但慶幸「撐撐」平安出世，Margiela指自己跟Deep第一次為人父母欠缺經驗，但夫婦倆會盡量去學習，承諾會給予所有愛和耐心陪伴囝囝成長，希望囝囝有一個快樂童年。而Deep昨日回應本報，透露太太在產房時，子宮頸遲遲都未開，打了催生針後，卻一直承受陣痛帶來的痛楚，「人哋（子宮頸）有一至十度，我太太係一度都無，太太內心失望之餘亦都好擔心，當然佢亦都好期待囝囝嘅出現，但始終無呢方面嘅經驗，所以就會再擔心啲。」陪太太入產房的Deep負責剪臍帶，他透露姑娘大讚太太忍得痛，所以十分佩服太太，「真係好多謝佢，一啲都唔簡單，希望我可以繼續好好配合佢嘅生活啦。」

 

轉載自: 晴報

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