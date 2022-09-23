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23/09/2022

官稱不小心駕駛控罪鐵證如山 楊明10萬元保釋冬至判決

#楊明 #不小心駕駛
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　　【晴報專訊】楊明（原名林明樂）前年八月在山頂馬己仙峽道駕車失事撞壆，被控拒絕提供血液樣本、不小心駕駛及車窗玻璃透光度不足三罪，經審訊後兩項罪名成立，判監18日、停牌兩年及罰款2,000元等，事後楊明不服刑罰上訴。案件昨晨於高等法院審訊，法官陳仲衡指不小心駕駛控罪鐵證如山，宣布案件押後至12月22日判決。

 

楊明換上剷青新髮型，與女友莊思明手拖手現身，神態自若。

 

　　現年41歲的楊明昨日在女友莊思明陪同下到達法院，剷短頭髮現身的楊明心情輕鬆，又向現場傳媒揮手。庭上，楊明坐在犯人欄上表現平靜，莊思明與經理人則坐在家屬席旁聽。

 

 　法官陳仲衡開審時表明已看過雙方書面陳詞，並要求控方播放涉案的行車紀錄儀片段。法官特別提及楊明本已認罪，及後改為不認罪，最後再改成認罪，並指出無論楊明接受了甚麼法律意見，最終也是楊明自己的決定，明言他必須接受其決定所帶來的後果，有關答辯的改變亦會反映在判刑上，又指其不小心駕駛控罪鐵證如山。

 

辯方稱人誰無過

 

楊明拖實莊思明離開法院，全程不發一言。

 

　　辯方求情時指楊明在05年受過教訓，又稱「人誰無過」，希望法官細想本案可有寬大處理的空間。法官強調需時考慮，將案件押後至12月22日上午裁決，楊明准以10萬元保釋金、逢周三到警署報到一次、保釋期間不准離港及不得駕駛等條件保釋。散庭後，楊明、莊思明跟律師代表在會議室商討五分鐘，其後手拖手、不發一言步出法院門口，登上七人車離去。

 

近年楊明力谷內地市場，拍抖音片大玩女友視覺。（抖音截圖）

 

轉載自: 晴報

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