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23/09/2022

暖男爸爸講睡前故事 郭富城爆兩女有跳舞天份

#郭富城
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　　【晴報專訊】郭富城昨日以麥當勞環保大使身份為活動揭幕，城城自言平時會灌輸環保意識給兩名女兒。他提到女兒特別開心，更分享在家與女兒愛玩王子與公主遊戲，大曬溫馨。

 

城城在台上擺出不同動作，相當佻皮。

 

　　郭富城表示會和太太方媛一起教導女兒，他表示︰「大寶（大女）吸收得快啲，二寶三歲半仲細，但會跟住家姐做緊嘅嘢，所以最緊要就係教好大寶。」對於教女，城城有不少心得︰「小朋友要慢慢教，透過遊戲會學得快啲。我同老婆平時都會同兩個女講故事，（會唔會睡前講故事氹瞓覺？）會呀，佢哋最鍾意公主，咁我咪扮王子囉！」身為舞台王者的城城，自爆兩名女兒遺傳了其跳舞天份，笑指她們喜歡自由發揮，跟自己一樣有創意。城城表示其單腳翹起的《唱這歌》招牌舞步，兩名女兒都輕易學懂，大讚她們有天份。

 

拍親熱戲無包袱

 

城城即將到內地拍戲，只能透過視像電話跟太太方媛和兩名女兒見面。（資料圖片）

 

 

　　提到日前被補獲在中環街頭跳舞，城城透露當日拍攝一個大型廣告，「全日不停跳舞，完全無唱歌，拍咗兩日。（跳舞應該無難度？）都有啲難度嘅，因為喺石板街拍，地面凹凹凸凸。」城城又提到下月會到內地拍攝一套愛情片，他笑指之前拍了幾套電影都有動作場面，今次以談情為主，體力上相對較輕鬆。問到升呢人夫及人父後，會否減少拍親熱戲？城城表示︰「視乎劇本，我喺呢方面無包袱，但今次就無親熱戲。」

 

轉載自: 晴報

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