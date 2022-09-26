赴新加坡慶生有驚喜 江若琳約「方中Sir」聚舊

【晴報專訊】江若琳（Elanne）和老公蕭唯展（Oscar）近日飛到新加坡旅遊，順道慶祝Elanne本周五（30日）的35歲生日。兩公婆抵埗當天，本港即宣布返港檢疫改為「0+3」，免住隔離酒店，難怪Elanne忍不住高呼︰「黐綫！行好運！真係想喊。」Elanne笑言很多當地朋友留言想野生捕獲她，所以她在社交網自揭行蹤，呼籲粉絲︰「來偶遇一下！」

兩夫妻在新加坡街頭留影。（IG圖片）

兩夫婦相約當地朋友聚會，朋友更送上蛋糕為Elanne預祝生日，令她十分感動。另外，他們相約在當地定居的許紹雄飯聚，Elanne說︰「Gogogogogo，方中Sir（許紹雄在電影《新紮師妹》的角色）真係好好人。」Elanne昨日回覆本報，笑言過往每年生日都會出埠慶祝：「因為疫情所限，到今年終於出埠，仲要宣布『0+3』，好有意外驚喜！」提到當地友人為她慶生，她笑言此行特地相約前經理人Kelly聚舊，她又說：「今次除咗去新加坡，我仲會去埋泰國曼谷同布吉先返。」

Oscar與Elanne相約移居當地的許紹雄飯聚。（FB圖片）

Elanne獲前經理人Kelly（左二）送上生日驚喜。（FB圖片）