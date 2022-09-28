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28/09/2022

爆老公遭賓客「恐嚇」 陳煒收新婚禮物感動眼濕濕

#陳煒 #陳國強 #結婚
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　　【晴報專訊】陳煒前晚與醫生男友陳國強結婚擺酒後，不夠24小時便立即復工，昨日下午便現身宣傳劇集《黯夜守護者》。新婚的煒哥甫現身，現場粉絲即大叫「陳太」；粉絲又上台送上蛋糕、鮮花及飾物給煒哥，希望偶像除了是「最佳老婆」，亦是「2022最佳女主角」，令煒哥感動得熱淚盈眶。

 

煒哥獲粉絲送上蛋糕、鮮花、頸鏈及手鈪作新婚禮物。

煒哥和老公陳國強在婚宴上三度親吻。

 

 

　　陳煒和陳國強前日簽紙結成夫婦，晚上則宴請親朋好友，陳國強席上向太太宣讀愛的宣言：「我想喺呢度，回應佢之前講50年不變嘅報道，我喺度講我係會『50年+1日』不變，嚟緊呢段時間都會錫你、寵你、愛你！」到了拋花球環節，同樣單身的朱晨麗及江美儀力爭花球，結果由朱晨麗成功搶到。

 

朱晨麗前晚成功搶得花球。

 

　　新婚翌日，煒哥和老公便如常工作，煒哥下午與陳敏之、袁文傑及江嘉敏等一同現身宣傳活動，她坦言婚禮上的一切皆十分感動，又大爆老公不斷被她的好友們「恐嚇」︰「佢哋係咁叫陳醫生要對我好啲，如果對我唔好就打佢，陳醫生惟有不斷講『係，知道』。」煒哥又透露在婚禮上聽不懂老公「50+1」愛的宣言，要事後再問老公：「老公意思係唔想我有傷心嘅時候，因為我每次睇Supper Moment《最後晚餐》嘅動畫MV，都會感動到喊，佢想同我白頭到老，互相扶持。」

 

袁文傑召「細妹」邢慧敏拍《愛•回家》

 

袁文傑自覺跟「友誼小姐」邢慧敏（小圖，資料圖片）似樣。

 

　　提到朱晨麗接得花球，煒哥大爆對方將會出席相睇活動，「佢要求我陪佢去，幫下佢眼，但未約到時間。（叫陳醫生介紹醫生朋友？）佢啲朋友都老喇！（朱晨麗嫌老？）唔係，係年齡層上唔適合。」另外，袁文傑被指與「友誼小姐」邢慧敏撞樣，袁文傑笑說：「話我哋係兄妹吖嘛，側面都有少少似嘅。（同佢合作？）好呀，搵佢拍《愛•回家》囉，潮偉可以有個妹，叫潮妹。」

轉載自: 晴報

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