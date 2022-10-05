《美麗戰場》演心機女犯眾憎 蔣家旻劇透︰嚟緊會殺人

【晴報專訊】無綫台慶劇《美麗戰場》前晚首播，劇情節奏明快極速入局，化淡妝上陣的陳瀅演純情少女賣悲情；蔣家旻（Angel）扮演其異父異母妹妹，狂耍手段欺壓陳瀅，令觀眾熱議。昨午Angel回覆本報，透露會繼續做衰女︰「最賤嘅嘢未出現，希望觀眾每晚愈嚟愈憎我！」

Angel扮演貪慕虛榮的少女琪琪，衝擊過往乖女形象。

由葉念琛監製、執導及編劇的《美麗戰場》，首集劇情已火花四濺，過往多演乖乖女的蔣家旻，今次飾演心計重又貪慕虛榮的學生妹「琪琪」，為買名牌手袋勾搭人夫訓導主任陳嘉輝；她被劇中姐姐陳瀅撞破後，先下手為強誣衊對方才是援交妹，令陳瀅慘被父親杜燕歌趕出家門。劇情雖然老套灑狗血，但Angel憑乞人憎的「八婆」樣成功搶鏡，更被咬牙切齒的網民留言鬧爆。

演學生妹的Angel首集已跟人夫陳嘉輝咀嘴，非常破格。（網上截圖）

Angel昨日回應本報時笑說︰「其實無諗過第一集咁有noise，呢個星期我會搞好多嘢出嚟，希望觀眾每晚愈嚟愈憎我，最賤嘅嘢仲未出現，所以噚晚（前晚）嗰集好小兒科。（未試過奸到無朋友？）從來未演過咁乞人憎嘅角色，入行以嚟都係做乖女、柔弱角色，或者演反叛同主角少女版多。」

玩謝「繼父」杜燕歌

杜燕歌被楊卓娜、蔣家旻母女利用，令親生女陳瀅在家中慘被孤立。

Angel表示近兩年開始飾演成熟角色，笑言今次是難得的大奸角。談到與楊卓娜演衰格母女非常合拍，她說︰「卓娜嘅角色係一個八婆，我哋合作再加葉導（葉念琛）寫嘅對白，演出嚟好有火花。卓娜個角色無我咁無人性，佢係細膽怕事，但我就好多鬼主意，所以我同佢係一凹一凸。」另外，未來數集Angel繼續「壞過凱婷」，除了出賣包養她的訓導主任陳嘉輝，更在父親杜燕歌經營的士多販賣毒品；Angel劇透指本周尾段劇情中，她將極無人性地與父親搞對抗，第五、六集更會「搞出人命」，相信她的角色會更神憎鬼厭。

《美麗戰場》監製葉念琛前晚拉大隊睇首播，更自掏腰包請食飯。（IG圖片）