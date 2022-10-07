獲鄭丹瑞讚可造之材 邱士縉首當男一「上水」答謝

【晴報專訊】MIRROR自7月紅館演唱會發生大型事故後停工至今，有傳12子將於本月復工，而成員邱士縉（Stanley）及陳瑞輝（Frankie）演出的ViuTV新劇《野人老師》已於本周一率先播出。首次擔演男主角的Stanley飾演自負的補習天王「李白」，經歷重大打擊後性格大逆轉，情緒轉折拿捏到位，與鄭丹瑞（阿旦）的父子情亦成為亮點。劇集播出後，不少網民大讚Stanley的演技漸趨純熟，他本尊特別「上水」答謝支持。

（IG圖片）

《野人老師》是MIRROR成員停工後首套劇集出街，故播出後備受關注。首次擔正男一的邱士縉，在劇中由原本擁有如日中天的事業及美滿家庭，忽然間被一沉百踩慘變雙失，更要返回坪澳灣投靠感情疏離的父親李世豪（鄭丹瑞飾），並被委派當小學副校長。不少網民認為Stanley的角色極具挑戰，把自負性格演得入型入格，大讚他演技進步，更封他為MIRROR的演技擔當。還未正式復工的Stanley在IG限時動態發帖︰「多謝大家的愛同支持，我全部都收到，衷心感激你們每一位。」

Stanley由自負的補習天王，到後來的善良村校副校長，性格大逆轉，被讚演得恰到好處。

阿旦自爆拍到中暑

阿旦飾演坪澳灣小學校長，教育Stanley與學生們追求純樸原始的大自然生活。

劇中綽號「野人老師」的阿旦，日前接受訪問時自爆拍攝時中暑，故自嘲為「中暑老師」，阿旦表示︰「我都唔記得已經67歲，四、五月同時拍電影、劇集仲有自家頻道《健康‧旦》，應該休息時間唔夠。有一日同小朋友拍攝大場面時，突然好暈，全身發燙，魂魄都唔知去咗邊，我真係拍到中暑。」阿旦透露完成所有工作後，瘦了十磅，七月尾又不幸確診新冠肺炎。不過工作狂阿旦居家隔離期間，請《野》劇監製把剪好的集數給他先睹為快，更給了不少意見︰「拍得咁辛苦，如果效果唔好就唔抵，將最好嘅播出街。」

大讚Stanley用心鑽研演技

阿旦坦言曾遇過一些自以為是的新晉演員，但堅拒不開名。他大讚Stanley態度好、有智慧又用心，是可造之才。

阿旦對劇中兒子Stanley讚不絕口︰「坦白講，其實我唔認識佢哋（MIRROR），但久仰大名。Stanley同期拍緊《季前賽》，佢好勤力，我嘅要求係準時同熟讀劇本，佢完全做到。我同朱栢謙埋位前傾戲，佢就同談善言坐埋嚟聽去吸收。喺我確診時睇到啲片，我會傳畀佢講『阿仔，如果你想學做戲就睇呢啲笑話，學佢哋嘅節奏』，佢立即回覆，睇得出好有心演戲。」

Stanley與Frankie在MIRROR紅館演唱會事故後，首次有劇集推出。

至於劇中飾演Stanley好兄弟的陳瑞輝（Frankie），阿旦表示角色猶如為他度身訂造，正如他在演唱會中所言，他就是一個慢條斯理又懦弱的男生。阿旦讚Frankie演好自己的角色︰「佢完全more than合格，佢同羅允芝有大量親吻戲，第一次演呢類角色，但做得好好。」

Stanley由自負的補習天王，到後來的善良村校副校長，性格大逆轉，被讚演得恰到好處。