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12/10/2022

阿正嘆難發展異地戀 余德丞讚陳海寧合擇偶條件

#余德丞 #黃正宜 #陳海寧
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　　【晴報專訊】余德丞（Dickson）約滿無綫後，最近獲ViuTV邀請與黃正宜（阿正）主持全新綜藝節目《姊妹們的國際市場》。節目中請來五位女藝人及網紅跟不同國籍的男士配對，出名愛帥哥的阿正今次只能望梅止渴，而Dickson則點名「Dee姐」陳海寧最合他心水。

 

阿正大爆Dickson不是暖男。

 

　　余德丞和黃正宜首次合作已火花十足，阿正大爆男方還在TVB時，已經主動邀請合作拍網片，又透露身邊很多女性朋友鍾意他，「有次同女性朋友視像，我話同Dickson拍緊嘢，成班尖叫！」Dickson亦賣口乖︰「我係阿正粉絲，成日聽佢電台節目，不過搵佢拍片就唔覆我，成日已讀不回。」

 

　　阿正先後跟魏浚笙（Jeffrey）、黃德斌、MIRROR成員呂爵安（Edan）和李駿傑（Jeremy）等俊男合作，今次與Dickson合作，被封「型男收割機」。問到主持戀愛節目，會否因利乘便尋覓男朋友？阿正答︰「唉！唔好問我，問導演啦，我呢對『鳳眼』成個LA（洛杉磯）殺晒啦，不過導演唔想我騷擾班男嘉賓…所以呢次身份好似組爸、組媽咁。」

 

 

在《膠戰》對住Jeffrey，阿正經常「癡女」上身。（IG圖片）

 

阿正勁冧「牙買加Jeffrey」

 

ViuTV全新綜藝節目《姊妹們的國際市場》請來五位女藝人及網紅，與來自不同國家的男士玩戀愛配對。

 

　　節目請來陳海寧、李昭南、何洛瑤、馬曉晴及王嘉盈五位藝人及網紅，與分別來自日本、泰國、法國和牙買加等男士配對。阿正對「牙買加Jeffrey」情有獨鍾，可惜未能過電，「唔關膚色事，係佢性格真係好似Jeffrey，都係有中二病，需要姐姐照顧嗰種。其實我好難同外國男仔溝通，佢哋捉唔到我啲幽默感，以為我癲癲哋，仲嚇親佢哋！」

 

余德丞明言看中「Dee姐」陳海寧。

 

　　Dickson指五位男生比較內斂，他提供追女必殺技︰「平日袋定包紙巾，帶定件外套，行暖男路線。」在旁的阿正爆料︰「佢絕對唔係暖男囉，我問佢會唔會車另一半返屋企，佢竟然話如果住對面海，只會車到去就近地鐵站就算！」Dickson笑稱擇偶條件以「住港島區優先」，問到五位女藝人是否合心水？他說︰「五位之中，Dee姐最貼近我嘅理想類型，因為佢住港島區，性格又爽朗！」並指了解過後不排除有發展可能。

 

轉載自: 晴報

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